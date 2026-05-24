【ねこ漫画】大好きなママには添い寝、パパには…え、おしり!?パパに塩対応なツンデレ猫の日常がたまらん！【作者インタビュー】
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Instagramのフォロワー13万人を超える、愛猫・麦くんとの生活を描く麦ママ(@migi0.715)さん。ネコ漫画「笑う門には麦がいる」は、毎回2万いいねを超える人気の作品だ。身内には甘えん坊の麦くんだが、極度の人見知り。麦ママさんが大好きだけど、麦パパには冷たい…そんなツンデレの麦くんを丸ごと愛おしむ家族の物語。今回は、麦ママさんに愛猫・麦くんと家族関係について詳しく話を聞いた。
本作「笑う門には麦がいる」は、作者である麦ママさんの愛猫・麦くんを中心とした家族の生活を描いた漫画だ。麦くんとの出合いを「運命だと思いました」と言う麦ママさん。経緯を聞いてみると「猫を迎えたい私たちだったのですが、住んでいる地域にペットショップもなく、保護猫施設もない状況で、望みは市の里親募集のみ。毎日何度もチェックするも、里親募集が出ることはありませんでした。あきらめかけていたとき、なんと里親募集が！」と教えてくれた。
麦ママさんは、麦くんについて「もともとはビビりな性格なので、知らない人には姿も見せず小さくなっている麦ですが、家族に対しては非常に態度がでかく(笑)。所構わず甘えん坊だし、要求ばかり。そんなところがかわいいんですけれど(笑)」と愛おしそうに話す。
麦くんは、特に麦パパには塩対応。一方、麦パパは、ちょっとでも麦くんが絡んできたときは、どんな試練も甘んじて受け止めているようだ。麦ママさんは、一方通行の麦パパの愛について「自分のお小遣いでおもちゃをたくさん貢いで、たっぷり遊んで、早朝麦が起こしに来てもちゃんと対応して…あんなに下僕っぷりを発揮しているのに…麦には甘えてもらえません。それはそれは見ていて切なくなるほどに…。でも本人は、塩対応されてもとても幸せそうなので、これはこれでいいのかなと思っています(笑)」と打ち明ける。態度はでかいけど、愛らしい麦くんエピソード。ぜひ読んでみて！
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取材協力：麦ママ(@migi0.715)
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