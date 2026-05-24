初夏のご褒美に飲みたい♡ スタバの新作「ストロベリークラッシュミルク」がファミマ限定で登場！

いちご好きさんにたまらない新作ドリンクが、この初夏ついに登場♡ スターバックス® チルドカップシリーズから、期間限定の「ストロベリークラッシュミルク」が5月19日（火）より全国のファミリーマートで発売されます。まるで本物のいちごをそのまま頬張っているかのような果肉感と、ミルクのまろやかさが楽しめる贅沢なデザートドリンクは、仕事や家事の合間の“ちょっとひと息”タイムにもぴったり。鮮やかな赤のパッケージは、持っているだけで気分が上がるかわいさで、思わず写真を撮りたくなるビジュアルにも注目です♡ この時期だけの特別な味わいを、ぜひチェックしてみて。

果肉感たっぷり♡ “飲むいちごスイーツ”みたいな贅沢感

希望小売価格：250円

「ストロベリークラッシュミルク」は、一粒ずつ丁寧に手摘みされたストロベリーの果肉・果汁を使用した、いちご好き必見のチルドカップ。

ジューシーな果肉感と甘酸っぱさを、コクのあるミルクと練乳がやさしく包み込み、まるでスイーツのような満足感を楽しめます。暑くなり始めるこの季節にもぴったりな、爽やかでご褒美感のある味わいです。

キル フェ ボンの夏タルト♡桃・メロン・マンゴーが彩る贅沢スイーツ

バッグに入れて持ち歩きたくなる♡ 華やかパッケージにも注目

今回のパッケージは、“一粒のいちご”をイメージしたインパクトのあるデザイン。鮮やかな赤色ときらめく粒感が目を引き、コンビニのドリンクコーナーでも存在感抜群です。

下部にはミルクをイメージしたデザインも施されていて、いちごミルクらしい甘さやときめきを表現。思わずSNSにアップしたくなるような、かわいさ満点のビジュアルに仕上がっています。

ファミマ限定＆期間限定！ 見つけたら即チェックがおすすめ

「スターバックス® ストロベリークラッシュミルク」は、全国のファミリーマート限定で販売。期間限定商品のため、気になる人は早めのチェックがおすすめです。

仕事帰りのリフレッシュや、おうち時間のおとも、ちょっとしたご褒美ドリンクとしてもぴったり。コンビニで手軽に“スタバ気分”を楽しめる、この季節だけの特別な一杯をぜひ味わってみてください♡

暑さを感じ始める季節にぴったりな、爽やかさと甘さを両立した「ストロベリークラッシュミルク」。果肉感たっぷりの贅沢な味わいと、思わず手に取りたくなる華やかなデザインで、毎日の気分をちょっと上げてくれそうです♡

いちご好きさんはもちろん、“コンビニで買えるご褒美ドリンク”を探している人も、この機会をお見逃しなく！