夏限定♡クリスピー・クリーム・ドーナツの爽やかフルーツソーダ新発売

クリスピー・クリーム・ドーナツから、毎年人気の『ジェリー in ソーダ』シリーズがさらに進化して登場♡2026年5月27日（水）より、果肉入りの夏限定ドリンク『ピーチジェリー in ソーダ ピーチ＆マンゴー』と『ピーチジェリー in ソーダ オレンジ＆ピンクグレープフルーツ』が発売されます。“ちゅるん”と弾けるジェリーとジューシーな果肉が楽しめる、爽やかなフルーツソーダは暑い季節にぴったりです♪

トロピカル気分のピーチ＆マンゴー♡

ピーチジェリー in ソーダ ピーチ＆マンゴー

販売価格：615円（税込）/イートイン：627円（税込）

『ピーチジェリー in ソーダ ピーチ＆マンゴー』は、白桃果肉とピーチジェリーをたっぷり楽しめるデザート感覚のフルーツソーダ。

やわらかな果肉感と“ちゅるるん”としたジェリー食感の組み合わせが、贅沢な爽快感を演出します♡

ホワイトピーチシロップのやさしい甘さに、マンゴーシロップの濃厚な香りを重ねた、夏らしいトロピカルな味わいです。

亀屋良長「あんずレモン」登場♡爽やかに味わう夏限定の烏羽玉

爽やか柑橘のフルーツソーダ♪

ピーチジェリー in ソーダ オレンジ＆ピンクグレープフルーツ

販売価格：615円（税込）/イートイン：627円（税込）

『ピーチジェリー in ソーダ オレンジ＆ピンクグレープフルーツ』は、オレンジ果肉とピーチジェリーを合わせた爽快感たっぷりの一杯。

柑橘のジューシーさと白桃ジェリーの甘みが絶妙にマッチ♡暑い日にもごくごく飲みたくなる爽やかな味わいです。

ピンクグレープフルーツシロップの華やかな酸味が加わり、すっきりとした後味に仕上がっています。

夏限定の特別ドリンクをチェック♡

2種類の『ピーチジェリー in ソーダ』は、2026年5月27日（水）～8月下旬頃までの期間限定販売。

販売はクリスピー・クリーム・ドーナツ店舗にて実施されます。

※一部店舗及び、催事、KKD店舗以外の小売店では販売しておりません。

※店舗により価格が異なる場合がございます。

※なくなり次第終了となります。

※販売方法は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

ドーナツと一緒に楽しめば、さらに夏気分が高まりそうです♪

夏だけの爽やかドリンクを満喫♡

果肉のジューシーさとジェリーの“ちゅるん”食感を同時に楽しめる、クリスピー・クリーム・ドーナツの夏限定ドリンク♡

ピーチ＆マンゴーの濃厚な甘さも、オレンジ＆ピンクグレープフルーツの爽快感も、どちらも夏にぴったりの味わいです。

期間限定だからこそ、この季節だけの特別なフルーツソーダをぜひ味わってみてください♪