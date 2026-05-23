２２日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜・午後６時５０分）に、俳優の石原良純が出演。石原家の意外なコンプレックスを明かした。

番組では注目の美人書道家として涼風花さんを紹介。タレント・長嶋一茂が書道で「金」と書いた文字が才能があると評価されたことを伝えた。

これを見ていた石原は「うちは字をきれいに書くことをスルーされてたのよ」とポツリ。作家で元東京都知事の父・石原慎太郎氏について、「偉くなると、書を頼まれることがあるわけよ。除幕式が白馬であってさ、俺も行ったんだけど、オヤジが『おかしな字になって嫌だな』とか言うと、見てた町長とかが『味がある字ですな』とかって。大人ってうまいこというなって思ってた」と思い出を話した。

続けて「もう１か所、石碑が長尾峠にあるの。そしたらオヤジが『あそこ霧が出るから、お前、車で行って（石碑を）落として来い。みっともないから』って」と、まさかの慎太郎氏からの“破壊指令”があったことを明かした。

「それぐらい、うちは字に対する意識が低いのよ。俺も味があるとか、字っていうものがわからない」と、意外な“弱点”を告白した。