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[J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥° EAST]
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1 ¼¯Åç 42 17 12 2 2 1 28 9 +19
2 FCÅìµþ 37 17 9 4 2 2 28 15 +13
3 Ä®ÅÄ 34 17 7 5 3 2 22 19 +3
4 ÅìµþV 28 17 7 3 1 6 19 19 +0
5 ±ºÏÂ 25 17 7 0 4 6 25 17 +8
6 ÀîºêF 25 17 6 3 1 7 20 26 -6
7 ¿å¸Í 18 17 2 4 4 7 18 32 -14
8 Çð 17 17 5 1 0 11 17 22 -5
9 ²£ÉÍFM 17 17 5 0 2 10 22 29 -7
10 ÀéÍÕ 12 17 3 0 3 11 16 27 -11
5·î22Æü(¶â)
Ä®ÅÄ 19:30 ±ºÏÂ [MUFG¹ñÎ©]
5·î23Æü(ÅÚ)
¼¯Åç 17:30 FCÅìµþ [¥á¥ë¥¹¥¿]
Çð 18:00 ÀéÍÕ [»°¶¨FÇð]
5·î24Æü(Æü)
¿å¸Í 14:00 ÀîºêF [Ks¥¹¥¿]
ÅìµþV 14:00 ²£ÉÍFM [Ì£¥¹¥¿]
[J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥° WEST]
½ç°Ì ¥Á¡¼¥à ¾¡ÅÀ »î¹ç ¾¡ PK¾¡ PKÉé Éé ÆÀÅÀ ¼ºÅÀ ÆÀ¼º
1 ¿À¸Í 32 17 8 2 4 3 26 21 +5
2 Ì¾¸Å²° 31 17 8 2 3 4 29 24 +5
3 CÂçºå 28 17 6 4 2 5 23 17 +6
4 ¹Åç 27 17 7 2 2 6 25 19 +6
5 ²¬»³ 26 17 6 2 4 5 22 22 +0
6 GÂçºå 25 17 4 5 3 5 24 21 +3
7 À¶¿å 24 17 4 4 4 5 18 19 -1
8 Ä¹ºê 21 17 6 1 1 9 20 27 -7
9 Ê¡²¬ 21 17 3 4 4 6 17 26 -9
10 µþÅÔ 20 17 4 3 2 8 18 26 -8
5·î23Æü(ÅÚ)
¹Åç 14:00 Ì¾¸Å²° [E¥Ô¡¼¥¹]
Ê¡²¬ 14:00 ¿À¸Í [¥Ù¥¹¥¹¥¿]
µþÅÔ 19:00 Ä¹ºê [¥µ¥ó¥¬S]
5·î24Æü(Æü)
²¬»³ 12:55 CÂçºå [JFE¥¹]
À¶¿å 17:00 GÂçºå [MUFG¹ñÎ©]
[J2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥° EAST-A]
½ç°Ì ¥Á¡¼¥à ¾¡ÅÀ »î¹ç ¾¡ PK¾¡ PKÉé Éé ÆÀÅÀ ¼ºÅÀ ÆÀ¼º
1 ÀçÂæ 43 17 11 5 0 1 32 12 +20
2 ½©ÅÄ 32 17 10 0 2 5 22 14 +8
3 ¾ÅÆî 31 17 8 3 1 5 24 16 +8
4 ÁêÌÏ¸¶ 28 17 7 2 3 5 29 26 +3
5 ²£ÉÍFC 26 17 7 2 1 7 31 27 +4
6 ÆÊÌÚC 21 17 5 2 2 8 20 32 -12
7 ·²ÇÏ 20 17 5 1 3 8 19 34 -15
8 »³·Á 19 17 5 2 0 10 17 24 -7
9 È¬¸Í 18 17 4 1 4 8 15 19 -4
10 ÆÊÌÚSC 17 17 4 1 3 9 23 28 -5
5·î23Æü(ÅÚ)
ÀçÂæ 14:00 ²£ÉÍFC [¥æ¥¢¥¹¥¿]
·²ÇÏ 14:00 ÁêÌÏ¸¶ [ÀµÅÄ¥¹¥¿]
5·î24Æü(Æü)
È¬¸Í 13:00 ÆÊÌÚSC [¥×¥é¥¹¥¿]
½©ÅÄ 14:00 ÆÊÌÚC [¥½¥æ¥¹¥¿]
»³·Á 14:00 ¾ÅÆî [ND¥¹¥¿]
[J2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥° EAST-B]
½ç°Ì ¥Á¡¼¥à ¾¡ÅÀ »î¹ç ¾¡ PK¾¡ PKÉé Éé ÆÀÅÀ ¼ºÅÀ ÆÀ¼º
1 ¹ÃÉÜ 34 17 10 2 0 5 21 13 +8
2 »¥ËÚ 31 17 9 2 0 6 26 21 +5
3 ¤¤¤ï¤ 29 17 7 3 2 5 22 18 +4
4 Æ£»Þ 29 17 6 3 5 3 21 17 +4
5 ´ôÉì 28 17 8 1 2 6 24 24 +0
6 ÂçµÜ 27 17 8 1 1 7 36 28 +8
7 ¾¾ËÜ 25 17 6 2 3 6 28 18 +10
8 ÈØÅÄ 22 17 4 4 2 7 15 23 -8
9 Ê¡Åç 16 17 4 1 2 10 25 38 -13
10 Ä¹Ìî 14 17 3 1 3 10 15 33 -18
5·î23Æü(ÅÚ)
»¥ËÚ 14:00 ÈØÅÄ [¥×¥ì¥É]
Æ£»Þ 14:00 ¤¤¤ï¤ [Æ£»Þ¥µ]
´ôÉì 14:00 ÂçµÜ [¥Ò¥Þ¥¹¥¿]
Ä¹Ìî 16:00 ¹ÃÉÜ [Ä¹ÌîU]
5·î24Æü(Æü)
¾¾ËÜ 14:00 Ê¡Åç [¥µ¥ó¥¢¥ë]
[J2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥° WEST-A]
½ç°Ì ¥Á¡¼¥à ¾¡ÅÀ »î¹ç ¾¡ PK¾¡ PKÉé Éé ÆÀÅÀ ¼ºÅÀ ÆÀ¼º
1 ÉÙ»³ 38 17 10 3 2 2 36 19 +17
2 ¿·³ã 32 17 8 3 2 4 19 16 +3
3 ÆÁÅç 30 17 9 1 1 6 35 21 +14
4 ¹âÃÎ 30 17 8 2 2 5 23 19 +4
5 °¦É² 28 17 8 1 2 6 24 16 +8
6 ¶âÂô 24 17 4 5 2 6 13 21 -8
7 º£¼£ 19 17 5 1 2 9 13 17 -4
8 FCÂçºå 18 17 3 2 5 7 13 16 -3
9 ÆàÎÉ 18 17 4 2 2 9 20 33 -13
10 »¾´ô 18 17 5 1 1 10 12 30 -18
5·î23Æü(ÅÚ)
¿·³ã 14:00 °¦É² [¥Ç¥ó¥«S]
ÆàÎÉ 14:00 ÉÙ»³ [¥í¡¼¥ÈF]
5·î24Æü(Æü)
¶âÂô 14:00 ¹âÃÎ [¥´¡¼¥¹¥¿]
»¾´ô 14:00 FCÂçºå [¥á¥°¥¹¥¿]
ÆÁÅç 14:00 º£¼£ [ÌÄÌçÂçÄÍ]
[J2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥° WEST-B]
½ç°Ì ¥Á¡¼¥à ¾¡ÅÀ »î¹ç ¾¡ PK¾¡ PKÉé Éé ÆÀÅÀ ¼ºÅÀ ÆÀ¼º
1 µÜºê 46 17 15 0 1 1 33 9 +24
2 Ä»À´ 31 17 8 2 3 4 22 12 +10
3 ¼¯»ùÅç 30 17 7 4 1 5 18 14 +4
4 »³¸ý 28 17 7 3 1 6 23 21 +2
5 ·§ËÜ 25 17 8 0 1 8 19 19 +0
6 Ä»¼è 25 17 6 3 1 7 20 24 -4
7 ÂçÊ¬ 21 17 6 1 1 9 18 18 +0
8 ¼¢²ì 19 17 6 0 1 10 13 26 -13
9 ËÌ¶å½£ 15 17 4 0 3 10 16 27 -11
10 Î°µå 15 17 2 3 3 9 11 23 -12
5·î23Æü(ÅÚ)
»³¸ý 14:00 ·§ËÜ [¤ß¤é¥¹¥¿]
Ä»À´ 14:00 Î°µå [±Ø¥¹¥¿]
5·î24Æü(Æü)
Ä»¼è 14:00 ÂçÊ¬ [Axis]
ËÌ¶å½£ 14:00 ¼¯»ùÅç [¥ß¥¯¥¹¥¿]
µÜºê 14:00 ¼¢²ì [¤¤¤Á¤´]
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[J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥° EAST]
½ç°Ì ¥Á¡¼¥à ¾¡ÅÀ »î¹ç ¾¡ PK¾¡ PKÉé Éé ÆÀÅÀ ¼ºÅÀ ÆÀ¼º
1 ¼¯Åç 42 17 12 2 2 1 28 9 +19
2 FCÅìµþ 37 17 9 4 2 2 28 15 +13
3 Ä®ÅÄ 34 17 7 5 3 2 22 19 +3
4 ÅìµþV 28 17 7 3 1 6 19 19 +0
5 ±ºÏÂ 25 17 7 0 4 6 25 17 +8
6 ÀîºêF 25 17 6 3 1 7 20 26 -6
7 ¿å¸Í 18 17 2 4 4 7 18 32 -14
8 Çð 17 17 5 1 0 11 17 22 -5
9 ²£ÉÍFM 17 17 5 0 2 10 22 29 -7
10 ÀéÍÕ 12 17 3 0 3 11 16 27 -11
5·î22Æü(¶â)
Ä®ÅÄ 19:30 ±ºÏÂ [MUFG¹ñÎ©]
5·î23Æü(ÅÚ)
¼¯Åç 17:30 FCÅìµþ [¥á¥ë¥¹¥¿]
Çð 18:00 ÀéÍÕ [»°¶¨FÇð]
5·î24Æü(Æü)
¿å¸Í 14:00 ÀîºêF [Ks¥¹¥¿]
ÅìµþV 14:00 ²£ÉÍFM [Ì£¥¹¥¿]
[J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥° WEST]
½ç°Ì ¥Á¡¼¥à ¾¡ÅÀ »î¹ç ¾¡ PK¾¡ PKÉé Éé ÆÀÅÀ ¼ºÅÀ ÆÀ¼º
1 ¿À¸Í 32 17 8 2 4 3 26 21 +5
2 Ì¾¸Å²° 31 17 8 2 3 4 29 24 +5
3 CÂçºå 28 17 6 4 2 5 23 17 +6
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10 µþÅÔ 20 17 4 3 2 8 18 26 -8
5·î23Æü(ÅÚ)
¹Åç 14:00 Ì¾¸Å²° [E¥Ô¡¼¥¹]
Ê¡²¬ 14:00 ¿À¸Í [¥Ù¥¹¥¹¥¿]
µþÅÔ 19:00 Ä¹ºê [¥µ¥ó¥¬S]
5·î24Æü(Æü)
²¬»³ 12:55 CÂçºå [JFE¥¹]
À¶¿å 17:00 GÂçºå [MUFG¹ñÎ©]
[J2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥° EAST-A]
½ç°Ì ¥Á¡¼¥à ¾¡ÅÀ »î¹ç ¾¡ PK¾¡ PKÉé Éé ÆÀÅÀ ¼ºÅÀ ÆÀ¼º
1 ÀçÂæ 43 17 11 5 0 1 32 12 +20
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6 ÆÊÌÚC 21 17 5 2 2 8 20 32 -12
7 ·²ÇÏ 20 17 5 1 3 8 19 34 -15
8 »³·Á 19 17 5 2 0 10 17 24 -7
9 È¬¸Í 18 17 4 1 4 8 15 19 -4
10 ÆÊÌÚSC 17 17 4 1 3 9 23 28 -5
5·î23Æü(ÅÚ)
ÀçÂæ 14:00 ²£ÉÍFC [¥æ¥¢¥¹¥¿]
·²ÇÏ 14:00 ÁêÌÏ¸¶ [ÀµÅÄ¥¹¥¿]
5·î24Æü(Æü)
È¬¸Í 13:00 ÆÊÌÚSC [¥×¥é¥¹¥¿]
½©ÅÄ 14:00 ÆÊÌÚC [¥½¥æ¥¹¥¿]
»³·Á 14:00 ¾ÅÆî [ND¥¹¥¿]
[J2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥° EAST-B]
½ç°Ì ¥Á¡¼¥à ¾¡ÅÀ »î¹ç ¾¡ PK¾¡ PKÉé Éé ÆÀÅÀ ¼ºÅÀ ÆÀ¼º
1 ¹ÃÉÜ 34 17 10 2 0 5 21 13 +8
2 »¥ËÚ 31 17 9 2 0 6 26 21 +5
3 ¤¤¤ï¤ 29 17 7 3 2 5 22 18 +4
4 Æ£»Þ 29 17 6 3 5 3 21 17 +4
5 ´ôÉì 28 17 8 1 2 6 24 24 +0
6 ÂçµÜ 27 17 8 1 1 7 36 28 +8
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8 ÈØÅÄ 22 17 4 4 2 7 15 23 -8
9 Ê¡Åç 16 17 4 1 2 10 25 38 -13
10 Ä¹Ìî 14 17 3 1 3 10 15 33 -18
5·î23Æü(ÅÚ)
»¥ËÚ 14:00 ÈØÅÄ [¥×¥ì¥É]
Æ£»Þ 14:00 ¤¤¤ï¤ [Æ£»Þ¥µ]
´ôÉì 14:00 ÂçµÜ [¥Ò¥Þ¥¹¥¿]
Ä¹Ìî 16:00 ¹ÃÉÜ [Ä¹ÌîU]
5·î24Æü(Æü)
¾¾ËÜ 14:00 Ê¡Åç [¥µ¥ó¥¢¥ë]
[J2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥° WEST-A]
½ç°Ì ¥Á¡¼¥à ¾¡ÅÀ »î¹ç ¾¡ PK¾¡ PKÉé Éé ÆÀÅÀ ¼ºÅÀ ÆÀ¼º
1 ÉÙ»³ 38 17 10 3 2 2 36 19 +17
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3 ÆÁÅç 30 17 9 1 1 6 35 21 +14
4 ¹âÃÎ 30 17 8 2 2 5 23 19 +4
5 °¦É² 28 17 8 1 2 6 24 16 +8
6 ¶âÂô 24 17 4 5 2 6 13 21 -8
7 º£¼£ 19 17 5 1 2 9 13 17 -4
8 FCÂçºå 18 17 3 2 5 7 13 16 -3
9 ÆàÎÉ 18 17 4 2 2 9 20 33 -13
10 »¾´ô 18 17 5 1 1 10 12 30 -18
5·î23Æü(ÅÚ)
¿·³ã 14:00 °¦É² [¥Ç¥ó¥«S]
ÆàÎÉ 14:00 ÉÙ»³ [¥í¡¼¥ÈF]
5·î24Æü(Æü)
¶âÂô 14:00 ¹âÃÎ [¥´¡¼¥¹¥¿]
»¾´ô 14:00 FCÂçºå [¥á¥°¥¹¥¿]
ÆÁÅç 14:00 º£¼£ [ÌÄÌçÂçÄÍ]
[J2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥° WEST-B]
½ç°Ì ¥Á¡¼¥à ¾¡ÅÀ »î¹ç ¾¡ PK¾¡ PKÉé Éé ÆÀÅÀ ¼ºÅÀ ÆÀ¼º
1 µÜºê 46 17 15 0 1 1 33 9 +24
2 Ä»À´ 31 17 8 2 3 4 22 12 +10
3 ¼¯»ùÅç 30 17 7 4 1 5 18 14 +4
4 »³¸ý 28 17 7 3 1 6 23 21 +2
5 ·§ËÜ 25 17 8 0 1 8 19 19 +0
6 Ä»¼è 25 17 6 3 1 7 20 24 -4
7 ÂçÊ¬ 21 17 6 1 1 9 18 18 +0
8 ¼¢²ì 19 17 6 0 1 10 13 26 -13
9 ËÌ¶å½£ 15 17 4 0 3 10 16 27 -11
10 Î°µå 15 17 2 3 3 9 11 23 -12
5·î23Æü(ÅÚ)
»³¸ý 14:00 ·§ËÜ [¤ß¤é¥¹¥¿]
Ä»À´ 14:00 Î°µå [±Ø¥¹¥¿]
5·î24Æü(Æü)
Ä»¼è 14:00 ÂçÊ¬ [Axis]
ËÌ¶å½£ 14:00 ¼¯»ùÅç [¥ß¥¯¥¹¥¿]
µÜºê 14:00 ¼¢²ì [¤¤¤Á¤´]