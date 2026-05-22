小川麻斗が千葉ジェッツを退団「新たなチームで挑戦」…期限付移籍先の京都ハンナリーズにも別れ

千葉ジェッツは5月22日、京都ハンナリーズへ期限付移籍していた小川麻斗が「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」をもって契約満了となり、退団することを発表した。同日、京都は小川の期限付移籍期間終了および退団を発表した。

現在24歳で福岡第一高校出身の小川は、176センチ76キロのポイントガード。特別指定選手としてライジングゼファー福岡、サンロッカーズ渋谷でプレーすると、日本体育大学3年次の2022－23シーズンに千葉Jとプロ契約を結んだ。在籍4シーズン目の今シーズンは京都へ期限付移籍。41試合の先発を含むレギュラーシーズン全60試合に出場し、1試合平均8.9得点1.8リバウンド3.5アシストを記録した。

小川は千葉J、京都の公式HPで次のようにコメントした。

「千葉ジェッツブースターの皆さま、お久しぶりです。まず始めに、今シーズン、期限付き移籍という形で京都ハンナリーズへ送り出してくださった池内GMをはじめ、関係者の皆さま、本当にありがとうございました。正直な気持ちを言うと、今シーズンも千葉ジェッツでプレーしたいという思いが強くありましたし、来シーズン、そしてその先も、このチームでプレーしたいという気持ちは変わりませんでした。ですが、来シーズンからは新たなチームで挑戦することになりました。この経験を自分自身の成長に繋げ、今よりさらに成長した姿を皆さまにお見せできるよう、日々全力で頑張ります。これまでたくさんの応援、本当にありがとうございました。そして、これからも応援していただけたら嬉しいです！Go Jets!!!」

「この度、チームを離れることになりました。これまで支えてくださったファンの皆様、京都ハンナリーズの関係者の皆様、本当にありがとうございました。このチームで過ごした時間は、僕にとってかけがえのないものであり、たくさんの学びと成長を得ることができました。本音を言えば、このチームでもっとプレーし、貢献したい、京都を勝たせたいという思いもありましたが、今回このような決断に至りました。これからは新たな環境での挑戦になりますが、ここで得た経験を活かし、さらに成長した姿をお見せできるよう努力していきます。今後とも変わらぬご声援をいただけたら嬉しいです。本当にありがとうございました」

なお、小川は移籍先が決定しているため、Bリーグの自由交渉選手リストには公示されない。