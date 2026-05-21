サンワサプライが運営している直販サイト「サンワダイレクト」では、工事不要で既存スイッチをスマート化できる指ロボット「400−SSA009」を発売した。

配線工事や専門知識は一切不要。本体を付属の両面テープで固定するだけで設置できる。賃貸住宅やオフィスなど、大掛かりな工事ができない環境でも導入しやすい。届いたその日からすぐに使い始められる、手軽いIoTアイテムとなっている。

今使っている照明や家電のスイッチに貼り付けるだけで、簡単にIoT化できる指ロボット。専用アプリ「Sanwa Connect」を使えば、外出先からでもスマートフォンでON・OFF操作が可能になっている。買い替え不要で既存環境をそのまま活かせるため、手軽にスマートホーム環境を構築できる。



指ロボット「400−SSA009」

ボタン式スイッチ用アタッチメントに加え、シーソー型スイッチ対応アタッチメントも付属。照明スイッチ、電源ボタン、家電操作など、さまざまなシーンで活用できる。長押し時間や押し込み幅も調整できるため、機器に合わせた細かな設定が可能だとか。

スマート化した後も、本体ボタンによる手動操作に対応している。スマートフォンが手元にない時や、すぐに操作したい時でも安心だとか。アプリ操作と手動操作を使い分けられるため、家族みんなが使いやすく、日常生活に自然に溶け込む。

約3.8cm四方、重量約44gのコンパクト設計を採用。小型ながらしっかりとスイッチ操作を行え、設置後もインテリアを邪魔しない。玄関照明やデスク周り、オフィス設備など、さまざまな場所でスマート化を実現する。

［小売価格］6182円（税別）

サンワサプライ＝https://www.sanwa.co.jp