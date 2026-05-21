ワンオペの妻を横目に、夫はゴルフ三昧。「いってらっしゃーい♡ でも」妻が『交換条件』を出した結果

夫に対して「どうして私ばかり」と感じてしまう瞬間ってありますよね。小さな不満でも、積み重なると大きなストレスに変わっていきます。でも、受け止め方を変えるだけで気持ちが軽くなることもあるようです。今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。

週末のたびに募る不満

夫の趣味はゴルフです。

独身時代から続くその情熱は、二児の父親となった今も衰えることがありません。

週末、夫が私と子どもたちを残して「いってきまーす！」と爽やかに家を出る一方で、私は子どもたちに朝食を食べさせ、洗濯機を回し、散らかったリビングに掃除機をかけます。

もちろん、何をするのも「ママ～！ これ見て！」「ママ、おにいちゃんがぼくのオモチャ取った！」と騒ぐ子どもたちの相手をしながらです。

本当は夫に「ゴルフに行かないで、家事や育児をしてほしい」と言いたいのに、それを言えば空気が悪くなる気もして、結局何も言えずに我慢……。

その積み重ねで、気づけばかなり追い詰められていました。

爆発寸前だった私の気持ち

当初は夫が不在の間、私は「夫の分も一人で完璧にこなさないと」と気負っていました。

三食バランスの良い食事を作り、子どもを公園へ連れて行き、家の中を整えて……。

しかし、体力的にも精神的にも限界な中、一人で全てを背負い込むのは無理があることに気づきました。

夕方、「ただいま！ あ～楽しかった」とご機嫌でゴルフから帰ってくる夫を、イライラしながら出迎える自分も嫌でした。

ストレスで爆発しそうな私と、ストレス発散後のスッキリした夫。

この温度差が、夫婦の溝を深くしていって、いつか関係が壊れてしまうかもしれない……。

そう危惧した私は、ある「作戦」に出ることにしました。