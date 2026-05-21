日本エレキテル連合・橋本小雪、白塗り落とした“現在の素顔”に反響「美形で驚いた」「ギャップがすごい」
【モデルプレス＝2026/05/21】お笑いコンビ・日本エレキテル連合の橋本小雪が20日、自身のInstagramを更新。白塗りを落とした素顔の状態を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】41歳新語・流行語大賞受賞芸人、トレードマークの白塗り落とした姿
「ダメよ〜、ダメダメ」のフレーズで2014年の「新語・流行語大賞」年間大賞を受賞するなど一世を風靡し、漫才で見せる白塗りメイクが印象的な橋本。投稿された動画では、トレードマークである白塗りを綺麗に落とした、ナチュラルな素顔の姿で登場した。
橋本は投稿に「最低さん」というハッシュタグを添え、自身が度々SNSで発信している「最低」だと思う出来事や人物をテーマにした一芸を披露。今回は「ウォーリーをさがせ！の最っっ低」と題したシチュエーションで、「ウォーリーにマジックで丸つけてるでしょ。あなたそれ最低だからね」と、細かく描き込まれた群衆の中から絵本をめくって主人公のウォーリーを探し出すという、「ウォーリーをさがせ！」についての一芸を披露した。
この投稿に、SNSの上では「美形で驚いた」「初めて素顔見た」「ナチュラルな美人さん」「ギャップがすごい」などの声が届いている。（modelpress編集部）
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【写真】41歳新語・流行語大賞受賞芸人、トレードマークの白塗り落とした姿
◆日本エレキテル連合・橋本小雪、白塗りを落とした姿
「ダメよ〜、ダメダメ」のフレーズで2014年の「新語・流行語大賞」年間大賞を受賞するなど一世を風靡し、漫才で見せる白塗りメイクが印象的な橋本。投稿された動画では、トレードマークである白塗りを綺麗に落とした、ナチュラルな素顔の姿で登場した。
◆日本エレキテル連合・橋本小雪の素顔に反響
この投稿に、SNSの上では「美形で驚いた」「初めて素顔見た」「ナチュラルな美人さん」「ギャップがすごい」などの声が届いている。（modelpress編集部）
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