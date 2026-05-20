女子日本代表、ドイツW杯での試合時間が決定…ドイツ＆スペイン戦は日本時間深夜のティップオフに

5月20日、日本バスケットボール協会（JBA）は公式Xを更新し、2026年9月4日からドイツ・ベルリンで開幕する「FIBA 女子バスケットボールワールドカップ2026」に臨む日本代表（FIBAランキング10位）の試合時間が決定したことを発表した。

日本の初戦となるマリ代表（同18位）戦は、9月4日の18時30分にティップオフを迎える。日本のファンにとっても視聴しやすいゴールデンタイムでの開幕となる。

一方、グループ突破の鍵を握る欧州の強豪2国との対戦は、日本時間の深夜から未明にかけて行われることとなった。開催国のドイツ代表（同11位）と激突する第2戦は5日25時（6日午前1時）、スペイン代表（同6位）との予選最終戦とは7日24時50分（8日午前0時50分）に開始される。

発表された日本の試合日程（すべて日本時間）は以下の通り。

■FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026 予選ラウンド日程



・9月4日（金）18：30～ vs マリ代表



・9月5日（土）25：00～ vs ドイツ代表



・9月7日（月）24：50～ vs スペイン代表

※試合時間は日本時間。会場はいずれもドイツ・ベルリン

【動画】女子日本代表 試合の裏側【公式】





