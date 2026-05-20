【牛角】クーポン提示でビールが638円→209円に！対象メニュー＆ドリンクがお得に楽しめる「牛角元気祭り」開催中《6月24日まで》
牛角は、2026年5月20日から6月24日までの期間限定で「牛角元気祭り」キャンペーンを実施中です（一部店舗を除く）。
「名探偵コナン」コラボの肉盛りも特別価格に
今回のキャンペーンでは、"にんにく"と"辛うま"をテーマに、カルビやホルモンが319円に、生ビールが209円に、ハイボールやレモンサワーが319円になるなど、食欲をかき立てられる全14品をお得に堪能できます。
また、「少年探偵団の元気いっぱいコラボ肉盛り」も特別価格になっているので、にんにくや辛いものが苦手な人もお得に楽しめます。
スタミナメニューが特別価格に
・スタミナWガーリックカルビ
＜にんにくレベル＞通常★★／マシマシ★★★★
"刻み"と"おろし"のダブルにんにく、特製の旨辛ダレが食欲を刺激します。「にんにくマシマシ」もできます。
通常価格638円のところ、特別価格319円に。
・超ガリバタカルビ
＜にんにくレベル＞★★★★★...∞
通常の4倍量のにんにくを使用しています。焼く前のカルビにおろしにんにくをまとわせて、焼いたカルビで「ガリバタ刻みにんにく」を巻いて豪快に。その背徳感を楽しめます。
通常価格638円のところ、特別価格429円に。
・禁断のガリバタアヒージョ
＜にんにくレベル＞★★★
5片分のにんにくを使用。たっぷりのおろしにんにくとバターが溶け込んだソースに、きのことベーコンを絡めて味わうアヒージョです。
通常価格638円のところ、特別価格418円に。
・黒シビ豚ホルモン
＜辛さレベル＞普通★／大辛★★★★
ホルモンの脂の甘みとコクのある醤油ダレ、黒煎り七味があとを引く"シビ辛感"がやみつきになりそう。辛さは、ちょっと辛いもの好きな人におすすめの「普通」と、「大辛」から選べます。
通常価格638円のところ、特別価格319円に。
・赤辛カルビ
＜辛さレベル＞普通★／大辛★★★★
唐辛子のキレのあるピリッとした辛さと、肉の旨みの絶妙なハーモニーを味わえる一品。辛さは「普通」と「大辛」から選択できます。
通常価格638円のところ、特別価格319円に。
・石鍋ごまねぎ青唐ラーメン
＜辛さレベル＞★
牛角のロングセラー「石鍋ごまねぎ塩ラーメン」に青唐おろしをトッピング。あっさりとした塩スープに青唐のさわやかな辛さがマッチした、シメにもぴったりの1杯です。
通常価格858円のところ、特別価格528円に。
・ビリねぎ青唐無双
＜辛さレベル＞★★★★★
鶏皮、ねぎ、青唐のコンビネーションがクセになりそう。パクパクと食べ進めていると、後から青唐の刺激が追いかけてきます。
通常価格418円のところ、特別価格275円に。
ドリンクメニューも特別価格
・生ビール（アサヒスーパードライ 中）...通常価格638円→特別価格209円
・ハイボール...通常価格605円→特別価格319円
・牛角無糖レモンサワー／牛角無糖グレフルサワー...通常価格各528円→特別価格各319円
・グラスワイン 赤／白...通常価格各530円→特別価格各319円
名探偵コナンコラボメニューもお得に
・少年探偵団の元気いっぱいコラボ肉盛り
ジューシーカルビ、ピートロ、厚切りサガリ、牛角ロース、ジュ〜シ〜！ソーセージを盛り合わせたメニューです。
少年探偵団のオリジナルピック付き。少年探偵団のメンバー5人にちなんだ5種類のラインアップを味わえる、ボリューム満点のお肉盛りです。
通常価格1958円のところ、特別価格1738円に。
着席時と会計時に牛角公式サイトの「クーポン画面」を提示してください。そのほかの詳しい情報もクーポン画面のページから確認できます。
牛角食べ放題専門店、牛角焼肉食堂、沖縄県にある牛角の店舗では実施していません。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部