【牛角】クーポン提示でビールが638円→209円に！対象メニュー＆ドリンクがお得に楽しめる「牛角元気祭り」開催中《6月24日まで》

牛角は、2026年5月20日から6月24日までの期間限定で「牛角元気祭り」キャンペーンを実施中です（一部店舗を除く）。

「名探偵コナン」コラボの肉盛りも特別価格に

今回のキャンペーンでは、"にんにく"と"辛うま"をテーマに、カルビやホルモンが319円に、生ビールが209円に、ハイボールやレモンサワーが319円になるなど、食欲をかき立てられる全14品をお得に堪能できます。

また、「少年探偵団の元気いっぱいコラボ肉盛り」も特別価格になっているので、にんにくや辛いものが苦手な人もお得に楽しめます。

スタミナメニューが特別価格に

・スタミナWガーリックカルビ

＜にんにくレベル＞通常★★／マシマシ★★★★

"刻み"と"おろし"のダブルにんにく、特製の旨辛ダレが食欲を刺激します。「にんにくマシマシ」もできます。

通常価格638円のところ、特別価格319円に。

・超ガリバタカルビ

＜にんにくレベル＞★★★★★...∞

通常の4倍量のにんにくを使用しています。焼く前のカルビにおろしにんにくをまとわせて、焼いたカルビで「ガリバタ刻みにんにく」を巻いて豪快に。その背徳感を楽しめます。

通常価格638円のところ、特別価格429円に。

・禁断のガリバタアヒージョ

＜にんにくレベル＞★★★

5片分のにんにくを使用。たっぷりのおろしにんにくとバターが溶け込んだソースに、きのことベーコンを絡めて味わうアヒージョです。

通常価格638円のところ、特別価格418円に。

・黒シビ豚ホルモン

＜辛さレベル＞普通★／大辛★★★★

ホルモンの脂の甘みとコクのある醤油ダレ、黒煎り七味があとを引く"シビ辛感"がやみつきになりそう。辛さは、ちょっと辛いもの好きな人におすすめの「普通」と、「大辛」から選べます。

通常価格638円のところ、特別価格319円に。

・赤辛カルビ

＜辛さレベル＞普通★／大辛★★★★

唐辛子のキレのあるピリッとした辛さと、肉の旨みの絶妙なハーモニーを味わえる一品。辛さは「普通」と「大辛」から選択できます。

通常価格638円のところ、特別価格319円に。

・石鍋ごまねぎ青唐ラーメン

＜辛さレベル＞★

牛角のロングセラー「石鍋ごまねぎ塩ラーメン」に青唐おろしをトッピング。あっさりとした塩スープに青唐のさわやかな辛さがマッチした、シメにもぴったりの1杯です。

通常価格858円のところ、特別価格528円に。

・ビリねぎ青唐無双

＜辛さレベル＞★★★★★

鶏皮、ねぎ、青唐のコンビネーションがクセになりそう。パクパクと食べ進めていると、後から青唐の刺激が追いかけてきます。

通常価格418円のところ、特別価格275円に。

ドリンクメニューも特別価格

・生ビール（アサヒスーパードライ 中）...通常価格638円→特別価格209円

・ハイボール...通常価格605円→特別価格319円

・牛角無糖レモンサワー／牛角無糖グレフルサワー...通常価格各528円→特別価格各319円

・グラスワイン 赤／白...通常価格各530円→特別価格各319円

名探偵コナンコラボメニューもお得に

・少年探偵団の元気いっぱいコラボ肉盛り

ジューシーカルビ、ピートロ、厚切りサガリ、牛角ロース、ジュ〜シ〜！ソーセージを盛り合わせたメニューです。

少年探偵団のオリジナルピック付き。少年探偵団のメンバー5人にちなんだ5種類のラインアップを味わえる、ボリューム満点のお肉盛りです。

通常価格1958円のところ、特別価格1738円に。

着席時と会計時に牛角公式サイトの「クーポン画面」を提示してください。そのほかの詳しい情報もクーポン画面のページから確認できます。

牛角食べ放題専門店、牛角焼肉食堂、沖縄県にある牛角の店舗では実施していません。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部