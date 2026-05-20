血糖値を下げる『塩きのこ』が優秀！味つけは塩だけ、食物繊維豊富な万能常備菜

血糖値対策で意識したいのが、「食物繊維」。糖質の吸収をゆるやかにしてくれるうえ、満腹感も得られやすいので、毎日の食事にしっかり取り入れたい栄養素です。

そこでおすすめなのが、きのこを使った常備菜。材料はきのこと塩だけとシンプルなのに、うまみたっぷり。副菜にはもちろん、刻んでパスタソースなどに活用するのもおすすめです。

『塩きのこ』のレシピ

きのこと塩だけのシンプルレシピ。刻んでパスタソースに活用しても！

材料（作りやすい分量・8人分）

しめじ……1パック（100g）

まいたけ……1パック（100g）

生しいたけ……6個（100g）

塩……小さじ2/3強（きのこの重量の1.5％）

作り方

（1）しいたけ、しめじは石づきを取る。しいたけはかさを幅3mmの薄切りにし、軸は裂く。しめじとまいたけはほぐす。

（2）耐熱皿に（1）を入れて塩をふり、もみ込んでなじませる。ラップをかけて電子レンジ（600W）で2分加熱し、粗熱が取れるまでラップをかけたままおく。

（1/8量で熱量7kcal、塩分0.6g、糖質0.5g、食物繊維1.4g）

保存期間

冷蔵で3〜4日が目安。

食物繊維は、意識しないと不足しがちな栄養素。作り置きがあると、毎日の食事にも手軽に取り入れやすくなります。『塩きのこ』は使い勝手も抜群なので、ぜひ冷蔵庫に常備してみてくださいね。

牧野 直子マキノ ナオコ 料理家 女子栄養大学在学中より、栄養指導や教育活動に携わる。保健センターや小児科での栄養相談、食生活についてのアドバイスに定評があり、健康的で美しくなるための、おいしくて作りやすい料理が支持を集めている。自身の子育て経験から生まれた、簡単で栄養抜群なメニュー提案も得意。雑誌、新聞、テレビ、料理教室や健康セミナーなどで幅広く活躍中。「スタジオ食（くう）」主宰。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

『オレンジページ』おとなの健康レシピ〈血糖値を下げる献立〉

★低糖質でもボリュームたっぷりのレシピ集★

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（『オレンジページ』おとなの健康レシピ〈血糖値を下げる献立〉より）