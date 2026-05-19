オール100円台！？【シャトレーゼ】ちょっとした差し入れに♡「個包装スイーツ」

リーズナブルな価格が魅力の【シャトレーゼ】には、税抜き100円台で買えるお得なスイーツがあるそう。今回は、そのなかから「個包装スイーツ」に注目しておすすめの商品をご紹介します。個包装のお菓子はちょっとした手土産や差し入れにも重宝するので、ぜひ参考にしてみてください。

チョコづくしのワンハンドパンケーキ

シャトレーゼマニアの@mame48goさんが「ひそかにリピートしていたお気に入りスイーツ」だというのがこちらの「ショコラパンケーキ」です。価格は\108（税込）。ココア味のパンケーキでチョコクリームとチョコソースをサンドしています。クリームとソースにはクーベルチュールチョコレートを使用した本格派。疲れた日のご褒美として、試してみてはいかがでしょう。

甘さ控えめのスイーツパン

こちらは、フランス産のクリームチーズをパン生地で包んだスイーツ、「クレームドフロマージュ」です。@mame48goさんによると、「まるでチーズケーキを思わせる味わい」「甘さを抑えた上品なコクが印象的」とのこと。販売価格は\205（税込）。甘すぎるスイーツが苦手な人もおいしく食べられそうです。

子どもも大人も好き！ 王道スイーツ

@hifumi4さんのイチオシは、\108（税込）で買える「ダブルシュークリーム 北海道純生クリーム」。シュー皮のなかにカスタードと生クリームをたっぷり入れた一品です。@hifumi4さんも「これが100円で食べられる」と驚きのご様子。幅広い世代に人気のスイーツなので、差し入れや手土産にもぴったり。ぜひ試してみてください。

これシャトレーゼで買えるの！？

シャトレーゼでは、本格クオリティの「マカロン」を各\162（税込）で販売。バニラ・チョコ・フランボワーズ・ピスタチオ・シトロンと、フレーバーが豊富です。好みの味を組み合わせて、プレゼントするのもよさそう。個包装の冷凍商品なので、冷凍庫にストックしておいてカフェタイムに楽しむのも◎ @mame48goさんによると「甘さは控えめ」「上品な味わい」とのこと。リーズナブルな価格で買えるので、マカロン好きは要チェックです。

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※こちらの記事では@mame48go様、@hifumi4様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A