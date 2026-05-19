頭皮から顔・ボディまでマルチにケア。「YA-MAN TOKYO JAPAN プロ ライン」から 2つの新製品が登場

5年連続美顔器シェアNO.1*1のヤーマンは5月6日より順次、長年の美容研究から生まれた、最先端技術に基づくトータルビューティーケアライン「YA-MAN TOKYO JAPAN プロ ライン」より、「ヴェーダニードルスパ デュアル」と「ヴェーダヘアボリュ―マー プロ PLUS」を発売しました。

■「ヴェーダニードルスパ デュアル」の特徴

・2つのアタッチメントで、頭皮から顔・ボディまでマルチにケア

頭皮用ともみ出し用の、2種類のアタッチメントを付属。シャンプー時の頭皮ケアや頭皮洗浄をはじめ、フェイスラインや首・肩まわり、ボディまで、ケアしたい部位に合わせて使い分けが可能です。

・ 従来品から111%に％アップ*2した、EMSを搭載

頭皮や肌をつかんでもみだす動きにEMSを組み合わせることで、表面だけでなく深部まで届くような刺激感を実現。EMSの出力は従来品比111%に向上*²し、頭皮・顔・ボディへ心地よく、かつ力強くアプローチします。

・シリーズ史上初*3のイオンクレンズ・イオンブーストを搭載

シャンプーだけでは落としきれない汚れに着目したイオンクレンズ機能を搭載。さらに、頭皮用美容液などと併用しやすいイオンブースト機能を備えています。洗浄からうるおいケアまで、頭皮と肌をトータルでサポートします。

■「ヴェーダヘアボリューマー プロ PLUS」の特徴

・ヒーター×ブラシの独自構造で、理想のシルエットを叶える

扇形に配置されたラウンド構造のブラシが、根もとから毛束をしっかりキャッチし、髪の立ち上げやボリュームアップを叶えます。髪への引っ掛かりを低減し、過度な摩擦によるダメージを防ぎます。

また、ストレート面（（1）（2））とブラシ面（（3）（4））を同時に温めるヒーター構造で、素早く髪に熱を伝えることができ、ボリュームアップをはじめとするシルエット作りを簡単に叶えることができます。

・ 使いやすさを重視した製品デザイン

スピーディーな立ち上がりとコードレス仕様で、自宅でも外出先でも使いやすく進化。電源を付けてから約30秒*4で立ち上がり、約35分*5の連続使用が可能です。

また、耐熱キャップをはめると、自動で電源OFFになる仕様で、使い終わったらすぐにカバンの中にしまうことができます。コーム先端は熱くなりにくいため、ヘアアイロンに慣れない方でも簡単に使用できます。

・ハイエンドモデルならではのこだわり

プレート部分には、希少性の高い鉱物「ブラックシリカ」を含有。また、160℃、180℃、210℃の3段階の温度設定で、幅広い髪質やスタイリングに対応しています。

◇製品を試せるPOP UPを開催

伊勢丹新宿店では現在、新製品をいち早く体験できるPOP UPイベントを開催。店頭では、「ヴェーダニードルスパ デュアル」「ヴェーダヘアボリューマー プロ PLUS」をはじめ、美顔器やヘアケアアイテムなど、最新の美容機器を幅広くラインアップしています。

【伊勢丹新宿店】

開催日：2026年5月13日〜5月26日

伊勢丹新宿店WEBサイト：https://www.mistore.jp/store/shinjuku.html

■製品概要

ブランド名：YA-MAN TOKYO JAPANプロ ライン

製品名：ヴェーダニードルスパ デュアル

販売価格：38,500円

発売日：2026年5月6日より順次発売

型番：YJHE0

外形寸法：約W97×D106×H105 （mm）（アタッチメント除く）

質量：約285g（アタッチメント除く）

付属品：本体、ニードルアタッチメント、もみ出しアタッチメント、充電台

取扱先：YA-MAN the store GINZA、直営店、百貨店、空港免税店、全国の取り扱いサロン

*店舗により発売日が変更になる場合があります。

製品サイト：https://www.ya-man-tokyo-japan.com/products/forhair/pl_veda-needle-spa-dual.html

ブランド名：YA-MAN TOKYO JAPAN プロ ライン

製品名：ヴェーダヘアボリューマー プロ PLUS

販売価格：19,800円

発売日：2026年5月6日より順次発売

型番：YJHB10

外形寸法：約W46×D34×H201（mm）

質量：約240g

付属品：本体、キャップ、充電用USBケーブル（USB Type-C™）

取扱先：YA-MAN the store GINZA、直営店、百貨店、空港免税店、全国の取り扱いサロン

*店舗により発売日が変更になる場合があります。

製品サイト：https://www.ya-man-tokyo-japan.com/products/forhair/pl_veda-hair-volumer-pro-plus.html

*1 富士経済「美容＆健康家電マーケティングトレンドデータ2020」2018-2019年実績、「美容＆健康家電市場・関連サービストレンドデータ2023-2024」2020-2022年実績、美顔器カテゴリにおいて日本国内の美容家電全体におけるメーカーシェアとして

*2 MS33WとYJHE0Bにおける最大出力の比較

*3 YA-MAN TOKYO JAPAN プロ ラインにおいて

*4 本体を起動してからプレート温度が160℃に達するまでの時間

*5 設定温度160℃の場合（電池残量や充電環境による）

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