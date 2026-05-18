「サクサク」「ホクホク」だってーーーッ♡【マクドナルド】の「期間限定パイ」が食べたーい！

【マクドナルド】で毎年登場している「期間限定パイ」が今年もカムバック！ 5月下旬まで味わえるパイは、2つの食感が楽しめるプチ贅沢な仕上がりのよう。おやつにはもちろん、ランチやディナーのサイドメニューとして追加するのも良さそうです。片手でも食べられる、期間限定のお手軽パイをぜひお見逃しなく。

食べ応えのありそうな生地に包まれた一品

期間限定で今年も登場している「ベーコンポテトパイ」。細長い形は片手でも食べやすく、忙しい日のおやつにもぴったりです。こんがりと焼き色がついており、公式サイトによると「サクサクのパイ」に仕上がっているのだとか。お手軽ながら食感と共に、ほどよい食べ応えも感じられそうです。テイクアウトした際は少し温め直すと、できたてに近い味わいが楽しめるかも。

食感の違いが楽しめる仕上がり！

「ベーコンポテトパイ」の中身にも注目。公式サイトによれば「ホクホクのポテト」に加え、「スモーキーなベーコン、オニオン」まで入ってるのだとか。風味豊かな味わいが楽しめそうです。生地のサクサク感との、食感の違いがやみつきになるかも。さらに「ミルクを使用したとろ～りクリーミーなフィリング」も入っており、優しい風味がほのかに感じられて癒されそうです。

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writer：S.Hoshino