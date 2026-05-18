玄関脇の小窓から侵入した手が鍵を開けようと…!?一人暮らしで「物がなくなったり、位置が変わる」理由。汚部屋すぎて空き巣に気づかなかった事件【話を聞く】
一人暮らしなのに人の気配を感じたり、変な物音がした。ある人は心霊現象と言い、ある人は幻聴ではといい、ある人は治安が悪いので「気を付けて」と言った。ある日、玄関脇の小窓から侵入した手が鍵を開けるのを見て…!?モンズースーさん(@monnzusu)の実録漫画『汚部屋で起きた不思議な出来事』を紹介するとともに話を聞いた。
【漫画】『汚部屋で起きた不思議な出来事』
■部屋が汚すぎて、空き巣に気づかなかった…!?
当時ブラックな会社に勤めていたモンズさん。始発から終電まで勤務は当たり前で、帰宅する時間がなく月の半分はスタッフルームで同僚と雑魚寝生活を送っていた。そんな状態で家に帰っても掃除はまともにできず、汚部屋が完成していたという。
たまに帰宅すると本の位置が違っていたり、「あの服、どこに置いたんだろう」と思うことがあった。玄関が開いていたこともあった。もともと物忘れがひどいモンズさんは、「最近、特にひどいな」と感じていた。
しかし、だんだんと人の気配や物音を感じるようになり、同僚に相談。1人は心霊現象と言い、1人は幻聴と言い、1人は「盗まれたものはない？」と言った。家の中で紛失したものはたくさんある。しかし、部屋が汚すぎて、盗まれたのか、家のどこかにあるのかがわからなかった。
「散らかっている部屋のことを『泥棒が入ってもわからない部屋』なんて表現することがありますが、本当に気づかなかったです。空き巣に侵入されても物が少しなくなっても気づかなかった。整理整頓って大事です。片付けは苦手ですが、この事件のあとからは少しやれるようになり、今はそれなりに片づけられるようになりました」とモンズースーさんは自らの体験を振り返る。
そんな日々を過ごしていたある日、キッチンの小窓から手が侵入してきた。手は玄関の鍵に届き、カチャとドアを開けてこようとする…！モンズさんは慌てて侵入者を攻撃。自宅が空き巣に狙われていたとわかり、以降部屋を片付けるようになったという。
――漫画を描くきっかけを教えてください。
子どもが小さいころ、外に働きに出ることが難しかったので、家でできる仕事をしたいと思い漫画を描き始めました。最初は、子どもたちが成長して自分が外に働きに出られるようになるまでのつもりだったのですが、ありがたいことに描かせていただく機会に恵まれ、今も続けています。
――本作では空き巣に気付かなかったようですが、その後は大丈夫でしょうか？
あの経験以降、戸締まりなどは人一倍気を付けるようになったので、今は特に問題なく過ごせています。私は昔からうっかりミスが多いのですが、今は家族もいるので、戸締まりなどは以前よりかなり意識するようになりました。ただ、あのとき実際になにか盗まれていたのかについては、今でもはっきり分かっていません。
――制作するうえで気を付けていることがあれば教えてください。
エッセイ漫画なので、登場人物を必要以上に誇張したり、悪者のように描いたりしないよう気を付けています。できるだけ、当時自分が見たことや感じたことを、そのまま淡々と描くようにしています。その距離感が不気味に感じられる部分もあるかもしれませんが、どう受け取るかは読んでくださった方に委ねたいと思っています。
―― ブログで人気の作品を教えてください。
読んでいただいた『汚部屋で起きた不思議な出来事』は、ブログの中でも特に反響が大きかった作品です。それまで描いていたゆるい日常エッセイとはかなり雰囲気が違ったので、読者さんにどう受け取られるか不安もありましたが、楽しんでくださる方が多く安心しました。
また、もともと子育てエッセイを中心に描いていたので、最近の子どもたちの成長した様子を描くと、幼児期から読んでくださっている読者さんに喜んでいただけることが多いです。長く見守っていただけて、本当にありがたいなと感じています。
――その他にどのような作品を描いていますか？
ブログでは、子育てエッセイや日常漫画を中心に、発達障害に関する体験談などを描いています。書籍では、ほかの当事者の方の体験談や、発達に偏りのある子ども向けの作品にも関わっています。少数派の人たちのエピソードを、漫画という形で伝えられたらと思っています。最近は、ブログの過去作をKindleでもまとめて読めるように、少しずつ公開し始めました。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
取材協力：モンズースー(@monnzusu)
【漫画】『汚部屋で起きた不思議な出来事』
■部屋が汚すぎて、空き巣に気づかなかった…!?
当時ブラックな会社に勤めていたモンズさん。始発から終電まで勤務は当たり前で、帰宅する時間がなく月の半分はスタッフルームで同僚と雑魚寝生活を送っていた。そんな状態で家に帰っても掃除はまともにできず、汚部屋が完成していたという。
たまに帰宅すると本の位置が違っていたり、「あの服、どこに置いたんだろう」と思うことがあった。玄関が開いていたこともあった。もともと物忘れがひどいモンズさんは、「最近、特にひどいな」と感じていた。
しかし、だんだんと人の気配や物音を感じるようになり、同僚に相談。1人は心霊現象と言い、1人は幻聴と言い、1人は「盗まれたものはない？」と言った。家の中で紛失したものはたくさんある。しかし、部屋が汚すぎて、盗まれたのか、家のどこかにあるのかがわからなかった。
「散らかっている部屋のことを『泥棒が入ってもわからない部屋』なんて表現することがありますが、本当に気づかなかったです。空き巣に侵入されても物が少しなくなっても気づかなかった。整理整頓って大事です。片付けは苦手ですが、この事件のあとからは少しやれるようになり、今はそれなりに片づけられるようになりました」とモンズースーさんは自らの体験を振り返る。
そんな日々を過ごしていたある日、キッチンの小窓から手が侵入してきた。手は玄関の鍵に届き、カチャとドアを開けてこようとする…！モンズさんは慌てて侵入者を攻撃。自宅が空き巣に狙われていたとわかり、以降部屋を片付けるようになったという。
――漫画を描くきっかけを教えてください。
子どもが小さいころ、外に働きに出ることが難しかったので、家でできる仕事をしたいと思い漫画を描き始めました。最初は、子どもたちが成長して自分が外に働きに出られるようになるまでのつもりだったのですが、ありがたいことに描かせていただく機会に恵まれ、今も続けています。
――本作では空き巣に気付かなかったようですが、その後は大丈夫でしょうか？
あの経験以降、戸締まりなどは人一倍気を付けるようになったので、今は特に問題なく過ごせています。私は昔からうっかりミスが多いのですが、今は家族もいるので、戸締まりなどは以前よりかなり意識するようになりました。ただ、あのとき実際になにか盗まれていたのかについては、今でもはっきり分かっていません。
――制作するうえで気を付けていることがあれば教えてください。
エッセイ漫画なので、登場人物を必要以上に誇張したり、悪者のように描いたりしないよう気を付けています。できるだけ、当時自分が見たことや感じたことを、そのまま淡々と描くようにしています。その距離感が不気味に感じられる部分もあるかもしれませんが、どう受け取るかは読んでくださった方に委ねたいと思っています。
―― ブログで人気の作品を教えてください。
読んでいただいた『汚部屋で起きた不思議な出来事』は、ブログの中でも特に反響が大きかった作品です。それまで描いていたゆるい日常エッセイとはかなり雰囲気が違ったので、読者さんにどう受け取られるか不安もありましたが、楽しんでくださる方が多く安心しました。
また、もともと子育てエッセイを中心に描いていたので、最近の子どもたちの成長した様子を描くと、幼児期から読んでくださっている読者さんに喜んでいただけることが多いです。長く見守っていただけて、本当にありがたいなと感じています。
――その他にどのような作品を描いていますか？
ブログでは、子育てエッセイや日常漫画を中心に、発達障害に関する体験談などを描いています。書籍では、ほかの当事者の方の体験談や、発達に偏りのある子ども向けの作品にも関わっています。少数派の人たちのエピソードを、漫画という形で伝えられたらと思っています。最近は、ブログの過去作をKindleでもまとめて読めるように、少しずつ公開し始めました。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
取材協力：モンズースー(@monnzusu)