NHK大河ドラマ特別展「豊臣兄弟！」が名古屋・徳川美術館からスタート！直を演じた白石聖が注目する品など、見どころを紹介
2026年の大河ドラマ『豊臣兄弟！』と連動し、これまであまり光が当たることのなかった豊臣秀長の人となり、兄・秀吉の天下統一を支えた数々の功績を読み解くNHK大河ドラマ特別展「豊臣兄弟！」が、2026年6月14日(日)まで徳川美術館・名古屋市蓬左文庫(愛知県名古屋市)で開催中。本展覧会は兄弟のはじまりの地である名古屋からスタートし、7月8日(水)から8月31日(月)まで大阪歴史博物館、9月15日(火)から11月8日(日)まで江戸東京博物館に巡回する。
【写真】内覧会に登場した白石聖さん。「ドラマの予習として楽しむのもいいですね」と、本展覧会の魅力を語った
開幕に先立ち開催された内覧会には、大河ドラマ「豊臣兄弟！」で仲野太賀さんが演じる主人公・小一郎(のちの豊臣秀長)の幼なじみで、初恋相手の直(なお)を演じた白石聖さんが来場した。
秀長は、秀吉が小田原征伐を成し遂げて天下を手中に収めた翌年、居城である郡山城で病死。「彼が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた名将の知られざる素顔を、肖像画や書状といった貴重な秀長関連の文化財から垣間見ることができる。
■ポイント1：出展作品140点のうち50点は名古屋展限定公開
名古屋展は、5月17日までを前期、5月19日(火)から6月14日(日)までを後期として一部作品の展示替えを行う。国宝2点、重要文化財33点の公開は名古屋・大阪・東京の3会場で最多となり、出展作品140点のうち50点は名古屋展限定公開。
また、2026年3月に重要文化財に指定された「高台院関係資料」のうち、肖像画や愛用品などが重要文化財となってから初めて公開されるなど、充実した展示内容に期待が高まる。
■ポイント2：兄弟の絆を示す、瓦の豊臣兄弟
秀吉の居城であった大坂城から出土した瓦と、秀長の居城であった郡山城から出土した瓦を並べて展示。見比べてみると文様がよく似ており、同じ型を共有していた可能性が考えられる。瓦を生産するための道具などが共有されていたことを示す資料であり、意外なところに見つけた兄弟の絆に胸が熱くなる。
■ポイント3：白石聖も注目！秀長所用が記録に残る唯一の品
「肩衝茶入 銘 薬師院」は、千利休の高弟・山上宗二による茶道具の秘伝書「山上宗二記」に「薬師院のかたつき 秀長大納言殿」と記され、記録から秀長の所用がわかる唯一の茶入れ。信長や秀吉の手に渡ったのちに秀長が所持し、その後は徳川将軍家にも伝わった。
展覧会を鑑賞した白石さんが「これほどきれいな状態で残っていることに驚きました」と話すほど、特に注目していた逸品のよう。ぜひ自分の目で実物を確かめてほしい。
■ポイント4：仲野太賀が音声でナビゲート！
展示品を解説する音声ガイドのナビゲーターは、大河ドラマ「豊臣兄弟！」の主人公・豊臣秀長を演じる仲野太賀さん。数々の戦を経て、兄弟で成し遂げた天下統一の軌跡をたどる。音声ガイドは、会場入口にて専用ガイド機をレンタル(1台700円)できるほか、アプリ「聴く美術」での配信(800円)も！アプリは、4月18日〜11月8日(日)(予定)の配信期間中に限り、回数制限なし、会場外でも聴くことができる。
ほかにも、兄弟が仕えた織田信長、天下を目指すライバルだった徳川家康、家臣として重用した黒田官兵衛や藤堂高虎、文化面において深い関わりがあった千利休らゆかりの品々も必見。兄弟の生き様とともに、2人が駆け抜けた戦国乱世を深く知ることができるだろう。
■NHK大河ドラマ特別展「豊臣兄弟！」名古屋展 開催概要
会期：2026年4月18日〜6月14日(日)
前期：2026年4月18日〜5月17日
後期：2026年5月19日(火)〜6月14日(日)
会場：徳川美術館・名古屋市蓬左文庫
料金：一般2000円、高大生1200円、中学生以下無料
開館時間：10時〜17時(最終入館16時30分)
休館日：月曜日
主催：徳川美術館・名古屋市蓬左文庫・NHK名古屋放送局・NHKエンタープライズ中部・中日新聞社・日本経済新聞社
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
開幕に先立ち開催された内覧会には、大河ドラマ「豊臣兄弟！」で仲野太賀さんが演じる主人公・小一郎(のちの豊臣秀長)の幼なじみで、初恋相手の直(なお)を演じた白石聖さんが来場した。
秀長は、秀吉が小田原征伐を成し遂げて天下を手中に収めた翌年、居城である郡山城で病死。「彼が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた名将の知られざる素顔を、肖像画や書状といった貴重な秀長関連の文化財から垣間見ることができる。
■ポイント1：出展作品140点のうち50点は名古屋展限定公開
名古屋展は、5月17日までを前期、5月19日(火)から6月14日(日)までを後期として一部作品の展示替えを行う。国宝2点、重要文化財33点の公開は名古屋・大阪・東京の3会場で最多となり、出展作品140点のうち50点は名古屋展限定公開。
また、2026年3月に重要文化財に指定された「高台院関係資料」のうち、肖像画や愛用品などが重要文化財となってから初めて公開されるなど、充実した展示内容に期待が高まる。
■ポイント2：兄弟の絆を示す、瓦の豊臣兄弟
秀吉の居城であった大坂城から出土した瓦と、秀長の居城であった郡山城から出土した瓦を並べて展示。見比べてみると文様がよく似ており、同じ型を共有していた可能性が考えられる。瓦を生産するための道具などが共有されていたことを示す資料であり、意外なところに見つけた兄弟の絆に胸が熱くなる。
■ポイント3：白石聖も注目！秀長所用が記録に残る唯一の品
「肩衝茶入 銘 薬師院」は、千利休の高弟・山上宗二による茶道具の秘伝書「山上宗二記」に「薬師院のかたつき 秀長大納言殿」と記され、記録から秀長の所用がわかる唯一の茶入れ。信長や秀吉の手に渡ったのちに秀長が所持し、その後は徳川将軍家にも伝わった。
展覧会を鑑賞した白石さんが「これほどきれいな状態で残っていることに驚きました」と話すほど、特に注目していた逸品のよう。ぜひ自分の目で実物を確かめてほしい。
■ポイント4：仲野太賀が音声でナビゲート！
展示品を解説する音声ガイドのナビゲーターは、大河ドラマ「豊臣兄弟！」の主人公・豊臣秀長を演じる仲野太賀さん。数々の戦を経て、兄弟で成し遂げた天下統一の軌跡をたどる。音声ガイドは、会場入口にて専用ガイド機をレンタル(1台700円)できるほか、アプリ「聴く美術」での配信(800円)も！アプリは、4月18日〜11月8日(日)(予定)の配信期間中に限り、回数制限なし、会場外でも聴くことができる。
ほかにも、兄弟が仕えた織田信長、天下を目指すライバルだった徳川家康、家臣として重用した黒田官兵衛や藤堂高虎、文化面において深い関わりがあった千利休らゆかりの品々も必見。兄弟の生き様とともに、2人が駆け抜けた戦国乱世を深く知ることができるだろう。
■NHK大河ドラマ特別展「豊臣兄弟！」名古屋展 開催概要
会期：2026年4月18日〜6月14日(日)
前期：2026年4月18日〜5月17日
後期：2026年5月19日(火)〜6月14日(日)
会場：徳川美術館・名古屋市蓬左文庫
料金：一般2000円、高大生1200円、中学生以下無料
開館時間：10時〜17時(最終入館16時30分)
休館日：月曜日
主催：徳川美術館・名古屋市蓬左文庫・NHK名古屋放送局・NHKエンタープライズ中部・中日新聞社・日本経済新聞社
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