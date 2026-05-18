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YouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」が、「【超時短レシピ】HISAKO特製タルタルソースが美味！リアル晩ご飯をご紹介！」と題した動画を公開しました。動画では、福神漬けとらっきょうを使った特製タルタルソースが決め手の「チキン南蛮」など、手際よく約30分で作るリアルな晩ご飯の調理風景が収められています。



チキン南蛮の美味しさの鍵となるのは、手作りのタルタルソースです。材料にはゆで卵5個に加え、カレー用の福神漬けとらっきょうを使用します。動画内では「タルタルソースがいっぱい作っとったら、豚肉にかけても、お魚にかけても、サラダにかけても、何にかけてもこのソース万能なの」と、一度にたくさん作るメリットを語りました。



調理のワンポイントとして、卵を茹でる際はお玉を使ってそっとお湯に入れると割れにくいという小技も紹介。また、福神漬けとらっきょうの汁気はしっかりと切り、捨てずにとっておくのがポイントです。みじん切りにしたにんじんと玉ねぎは、卵を茹でている鍋に一緒に入れて火を通すなど、時間を無駄にしない時短テクニックも光ります。野菜と卵を合わせ、塩コショウとマヨネーズで和えたタルタルソースは、「めっちゃくちゃ美味しい」と絶賛の仕上がりになりました。



鶏もも肉はフライパンで蒸し焼きにした後、蓋を開けて強火で皮をカリッと焼き上げます。そこに取っておいた福神漬けとらっきょうの汁を回し入れ、とろみがつくまで絡めれば完成。沖縄の陶器「やちむん」に彩り豊かに盛り付けられた定食は、食欲をそそる仕上がりです。



「1日だけ頑張ればいいのよ。それで凄く凝った料理に見えるわけだから」という言葉通り、一度作れば様々な料理に活用できる万能タルタルソース。毎日の献立に悩む方は、ぜひこのレシピに挑戦して、食卓を華やかに彩ってみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・ゆで卵 5個

・カレーに合う福神漬け 1袋

・カレーに合うらっきょう 1袋

・にんじん 適量

・玉ねぎ 適量

・きゅうり 適量

・塩コショウ 適量

・マヨネーズ 適量

・鶏もも肉 3枚

・サラダ油 適量

・小麦粉 適量



［作り方］

1. 鍋にお湯を沸かし、お玉を使って卵をそっと入れ、ゆで卵を作る。

2. 福神漬けとらっきょうの汁気を切る。汁は後で肉のタレとして使うため取っておく。

3. 福神漬け、らっきょう、にんじん、玉ねぎ、きゅうりをみじん切りにする。きゅうりは塩もみをして水分を抜いておく。

4. みじん切りにしたにんじんと玉ねぎを、卵を茹でている鍋に入れ、一緒に火を通す。

5. ゆで卵の殻をむき、ボウルに入れて潰す。

6. 卵のボウルに、みじん切りにした野菜をすべて加え、塩コショウとマヨネーズでお好みの味に和えてタルタルソースを作る。

7. 鶏もも肉に切れ目を入れ、塩コショウと小麦粉を振る。

8. フライパンにサラダ油をひき、蓋をして鶏肉を蒸し焼きにする。

9. 中まで火が通ったら蓋を開け、強火にして皮にカリッと焦げ目をつける。

10. 取っておいた福神漬けとらっきょうの汁をフライパンに回し入れ、とろみがつくまで肉に絡めれば完成。器に盛り付け、タルタルソースをたっぷりとかける。