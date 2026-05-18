チーズガーデンのトロピカルフルーツ新作♡夏限定パイナップルチーズケーキ

チーズガーデンから、夏の訪れを感じさせる季節限定スイーツ『御用邸パイナップルチーズケーキ』が2026年5月27日（水）より登場します。パイナップルの甘酸っぱさと濃厚なチーズのコクが重なり合う、爽やかでフルーティーな味わいが魅力♡さらに、カフェ限定パフェや人気の柑橘フィナンシェもラインナップし、初夏のティータイムを華やかに彩ります。

パイナップル香る限定チーズケーキ

『御用邸パイナップルチーズケーキ』は、数種類のチーズをブレンドしたしっとり食感のベイクドチーズケーキに、細かく刻んだドライパイナップルを加えて焼き上げた季節限定フレーバーです。

パイナップルの華やかな香りや甘み、ほどよい酸味が、濃厚でクリーミーなチーズの味わいを引き立て、後味は驚くほど爽やか。果肉感も楽しめるため、一口ごとにトロピカルな風味が広がります。

そのまま食べるのはもちろん、冷やしていただくと生地がより濃密になり、しっとり感とフルーティーさがさらにアップ♪常温で持ち帰れるため、自宅用にはもちろん、手土産や贈り物にもぴったりです。

御用邸パイナップルチーズケーキ



価格：1,880円（税込）

販売期間：2026年5月27日（水）～7月上旬（予定）

販売店舗：チーズガーデン全店、オンラインショップ

※画像はイメージです

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カフェ限定パフェも見逃せない

価格：900円（税込）

カフェ店舗限定で発売される『季節の御用邸パフェ パイナップル』も、この夏注目のスイーツです。

パイナップルジュレ、杏仁豆腐、マンゴーソース、ベイクドチーズケーキ風味のチーズケーキソフトを重ね、トップには『御用邸パイナップルチーズケーキ』とカットパイナップル、カットマンゴーを贅沢にトッピング。さらに、ココナッツファインがアクセントとなり、南国気分を感じる味わいに仕上げています。

パイナップルとマンゴーの甘み、爽やかな酸味、なめらかなソフトクリーム、ぷるぷるジュレなど、多彩な食感が楽しめるのも魅力。見た目も華やかで、写真映えするご褒美パフェです♡

販売期間：2026年5月27日（水）～7月上旬（予定）

※売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了となる場合がございます。

柑橘香るオレンジフィナンシェ

さらに、6月下旬まで販売中の『オレンジフィナンシェ』も要チェック。

芳醇なバター香るフィナンシェ生地に、オレンジピールとグレープフルーツピールを加え、さらに爽やかな香りを持つスパイス“マーガオ”を合わせています。

オレンジの甘さだけでなく、ほのかな苦みや清涼感も感じられる、大人っぽい味わいが魅力です。

アーモンドのコクと柑橘の爽やかさが絶妙に重なり、夏のティータイムを上品に彩ってくれる一品です。

夏限定スイーツで贅沢時間を

チーズガーデンの季節限定スイーツは、トロピカルフルーツの爽やかな魅力と濃厚なチーズのコクを楽しめる、この時期だけの特別なラインナップ。

自分へのご褒美にはもちろん、大切な人とのカフェタイムや夏の手土産にもおすすめです♡

パイナップルやマンゴー、柑橘の香りに包まれながら、心やすらぐスイーツ時間をぜひ楽しんでみてください。