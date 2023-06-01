「日本サッカーの歴史が動いた」「こんな時代が来るとは」欧州から届いた“吉報”にSNS大歓喜！「まさに驚異的」「誰が想像しただろう」
日本人FWの偉業達成にファンが沸いている。
現地５月17日、エールディビジの最終節が各地で開催。上田綺世と渡辺剛を擁するフェイエノールトはズウォーレと対戦し、２−０で勝利を飾った。
この一戦を上田は欠場したものの、今季リーグ戦31試合に出場して25ゴールをマーク。見事にエールディビジの得点王に輝いたのだ。
日本人が得点王になったのは、欧州主要リーグでは2022-23シーズンにセルティックで27ゴールを記録した古橋亨梧以来２人目。エールディビジでは初となる快挙である。この吉報にSNS上では、以下のような声があがっている。
「ついに輝いたか」
「本当に誇らしい」
「W杯でも期待したくなる」
「半端ない」
「日本サッカーの歴史が動いた」
「まさに驚異的」
「誰が想像しただろう」
「日本サッカー界にとってとてつもない快挙」
「異次元すぎて鳥肌が立った」
「まさかこんな時代が来るとは」
６月に開幕する北中米ワールドカップで、上田がどんな活躍を見せてくれるか楽しみだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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現地５月17日、エールディビジの最終節が各地で開催。上田綺世と渡辺剛を擁するフェイエノールトはズウォーレと対戦し、２−０で勝利を飾った。
この一戦を上田は欠場したものの、今季リーグ戦31試合に出場して25ゴールをマーク。見事にエールディビジの得点王に輝いたのだ。
日本人が得点王になったのは、欧州主要リーグでは2022-23シーズンにセルティックで27ゴールを記録した古橋亨梧以来２人目。エールディビジでは初となる快挙である。この吉報にSNS上では、以下のような声があがっている。
「本当に誇らしい」
「W杯でも期待したくなる」
「半端ない」
「日本サッカーの歴史が動いた」
「まさに驚異的」
「誰が想像しただろう」
「日本サッカー界にとってとてつもない快挙」
「異次元すぎて鳥肌が立った」
「まさかこんな時代が来るとは」
６月に開幕する北中米ワールドカップで、上田がどんな活躍を見せてくれるか楽しみだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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