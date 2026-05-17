連載・日本人フィギュアスケーターの軌跡

第13回 荒川静香 前編（全２回）

今年２月に開催されたミラノ・コルティナ五輪では、団体戦を含め史上最多となる６個のメダルを獲得した日本フィギュアスケート。そんな偉大な功績は、これまでの日本人フィギュアスケーターの活躍や苦悩があったからこそのものだろう。

2002年ソルトレイクシティ大会から2022年北京大会に出場した日本人フィギュアスケーターを振り返る本連載第13回は、2006年トリノ五輪でアジア人初の金メダルを獲得した荒川静香をピックアップ。前編は、世界選手権初制覇までの道のりとトリノ五輪前季の葛藤について。



トリノ五輪前年の世界選手権は総合９位に終わった荒川静香と当時コーチのタチアナ・タラソワ photo by Kyodo News





【日本人３人目の世界選手権制覇】

中学１年で出場した1994年全日本ジュニア選手権で初優勝を果たし、その後、同大会で史上初の３連覇を達成した荒川静香。シニアに移行した1997−1998シーズンは、全日本選手権で１歳上の村主章枝を破って初制覇し、まだ高校１年ながら１枠のみの長野五輪代表に選出され、本番は13位。この年の世界選手権にも初出場した。

翌シーズンは全日本選手権を連覇するも、世界選手権出場は村主に代表を譲る結果となる。さらにその後２シーズンも村主と恩田美栄に代表を奪われ、出場枠２枠だった2002年ソルトレイクシティ五輪も補欠にとどまった。

2003−2004シーズン、新たなジャッジングシステムが試験的に導入されたGPシリーズで170〜180点台を出して２位と３位になる。初進出したGPファイナルでは村主とサーシャ・コーエン（アメリカ）に次ぐ３位に入った。

そして、全日本選手権３位を経て出場した2004年世界選手権。直前にコーチをタチアナ・タラソワに変更して臨み、予選通過後のショートプログラム（SP）はノーミスでコーエンに次ぐ２位に入った。

フリーは、３回転ルッツ＋３回転トーループ＋２回転ループ、３回転サルコウ＋３回転トーループなどの６本のジャンプをノーミスで決める完璧な演技を見せ、技術点はジャッジ14名全員が１位の評価。結果、コーエンを逆転して1994年の佐藤有香以来、日本人３人目の金メダル獲得を果たした。

【世界女王になって生まれた迷い】

その後、一時は心に浮かんでいた競技引退を翻意し、早稲田大学卒業後はプリンスホテルに所属し、競技続行を決めた2004−2005シーズン。

新採点システムに対応するルール変更もあったなか、GPシリーズ初戦のNHK杯は「スケート靴を替えたばかりで朝の練習まで大会に出場するかどうか迷っていた」という状況だった。それでもSPは２位に10点以上の大差をつける64.20点で首位発進。フリーは「全体的にセーブしすぎて勢いがなかった」と、３回転フリップで転倒するミスも出て安藤美姫に次ぐ２位の得点だったが、合計は179.06点としGPシリーズ初優勝を果たした。

次のロシア大会は２位になると、GPファイナルもイリーナ・スルツカヤ（ロシア）に次ぐ2位。得点は150〜160点台にとどまったが安定した大会成績を残した。

GPファイナルから痛めた右足のケガが悪化するなか出場した全日本選手権。SPは「滑るからには精一杯やって悔いを残さないようにしたい」とレベルを落とさない構成で67.68点を獲得し１位で発進する。だが、フリーは「滑りたい気持ちはあるけど、身体のことを考えると我慢をして、完璧に直して次の練習ができるようにしたい」と棄権の判断を下した。

それでも、前回大会の優勝とGPファイナル２位の結果が評価され、世界選手権には安藤や村主とともに代表に選ばれた。しかし、連覇がかかるその舞台は、SPではジャンプでミスが出て５位発進。フリーもジャンプでミスが相次ぎ、順位を総合９位に落とした。

「今回は試合に向けた準備ができていないままで来てしまった。前年よりジャンプの難易度を落として臨んだからこそ、悔いが残っています」

演技後そう話した荒川は、その翌日にはこのシーズン中の揺れる気持ちを明かした。

「本気で試合に臨める準備ができていなかったと思います。前年の優勝で気持ちが満足してしまい、このままアマチュアを引退したいという気持ちと、でも、なんとなくまだちょっとできるかなという気がして続けようと思う気持ちがふらふら行ったり来たり。どうしても一本に絞れなかった。周囲から言われても自分の気持ちがそこへ向かうものではないですが、今回の結果はあらためて『このまま終わりたくない』と心の底から思うきっかけになり、あと１年、本気でスケートに取り組めたらいいなと思うようになりました」

【あと１年、"奴隷"になって練習する】

迷いがあったのは、翌季にトリノ五輪が迫っているからという理由ではなかった。自身は大学を卒業し、トリノ五輪は次の世代の舞台だという意識が頭のなかにあったからだ。そのために自分が競技のスケートに満足したら、次はプロフェッショナルとして滑りたいという気持ちが強かった。

しかし、「まだできる」と周りに言われて乗せられている自分と、「そうなのかな？」と思う自分もいるなか、きっぱりと自分の意志を貫いて「やめる」と言いきれなかった。荒川はそう振り返る。

「去年の（優勝した）世界選手権の結果というか、その時のスケートを超えられるとは思えなくて......。それより高いレベルを目指すとは言っていましたが、本気でそう思ってやっていたかと言えばやっぱり口だけでやっていなかったと思います。だから（コーチの）タチアナに『この日に来なさい』と言われても、何か理由をつけてその日程をどんどん先に延ばすことが多かった。

でも、ここまで来たらあと１年、もう後ろは振り返らずにやろうと思えるようになった。あとはタチアナの"奴隷"になって、練習計画を立てたらそれをきっちりこなして１年間を過ごしていきたいと思います」

そんな気持ちの踏ん切りがついたのは試合のあとだった。終わったことにホッとして、ひと呼吸して考えた時だった。

「今季の１年間は試合だけに気持ちを向けてやった日数を考えたら、ほとんど１日もなかったと思いました。タチアナも本当に一生懸命やってくれようとしていましたが、自分が向かっていく気持ちになれなかったから、タチアナのところにも自分からは行けなかった。そんな状態で世界選手権の代表になった自分が恥ずかしいし、みんなに申し訳ない」

タチアナ・タラソワには、そうした状態は金メダルを獲得した選手の運命だとも言われた。一度満足してしまうと次の年は結果を落とす。

「2002年世界選手権で初優勝したスルツカヤも、病気などで苦しんで去年の世界選手権は今回の私と同じ９位だったけれど、そこから１年間が奴隷のように働き続けて今回の優勝を手にしたのだ、と（タラソワに）言われて。だから私ももう１年、学生ではないフルタイムアスリートと言えるように、しっかりやっていきたいと心を決めました」

タラソワがすでに次の新しいプログラムも考えているなか、自分自身が「何をすべきか」を考え、観客もジャッジも、すべての人が認めてくれる高いレベルのフィギュアスケートをしたいと思うようになった。

「本当に去年の世界選手権を超えられるような演技をしたいし、終わるのならみんなに祝福されて『お疲れさま』と言われるようにしたいです」

荒川はそう言って笑みを浮かべたのだった。

後編につづく

＜プロフィール＞

荒川静香 あらかわ・しずか／1981年、東京都生まれ。仙台で過ごした幼少時代からスケートを始める。1994〜1996年の全日本ジュニアフィギュア選手権で３連覇。シニア移行後、1997〜1998年の全日本選手権を連覇。1998年長野五輪出場。2004年世界選手権では、日本人３人目となる世界女王に輝く。2006年トリノ五輪では自己ベストを更新し、アジア人初の金メダル獲得。2006年５月にプロスケーターとなり、本人プロデュースのアイスショー『フレンズ・オン・アイス』をはじめ、国内外のアイスショーで精力的に活動している。