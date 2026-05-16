DA PUMPが、2026年8月〜11月開催の全国ツアー「LIVE DA PUMP 2026 ROAD 2 DA 30th」のツアータイトルと、宮城・埼玉の追加公演決定を発表した。

今回のツアータイトル「LIVE DA PUMP 2026 ROAD 2 DA 30th」には、1997年のデビューから今年2026年6月でデビュー満29周年、そして30周年目のアニバーサリーイヤー突入に向けた熱意が込められているという。

また、以下本ツアータイトルのコンセプトも発表した。

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「if…俺たちだったら in 1997〜俺の行く末密かに暗示する人 honey〜」

30周年へ向かう特別なROADとして、

今回はデビューから2005年までの楽曲を中心にお届けします！！

これまで築き上げてきた歴史への“リスペクト”

そして、今の DA PUMP だからこそ表現できる“進化”

あの時代を彩った楽曲たちを、

“現在のDA PUMP”として再構築するスペシャルライブ！！

懐かしさだけでは終わらない。

あの頃の熱狂を、今の6人の温度で鳴らします。

あの日夢中だった人へ。

そして、今この熱に出会う人へ。

これが、DA PUMPの現在地。

過去と現在が交差する、

その日限りのステージをぜひ体感してください。

U.S.A.は、やらないなんて無理無理無理……。

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コンセプト解禁と共に、DA PUMP歴代ライブ映像を使用したエモーショナルなツアーティザー映像も解禁された。

グループにとって1997年から2005年は、シングルでは1997年6月11日リリースのデビュー曲「Feelin’ Good 〜It’s PARADISE〜」から「ごきげんだぜっ! 〜Nothing But Something〜」や「We can’t stop the music」（1999年）、「if…」、オリジナルアルバムでは『EXPRESSION』、『Higher and Higher!』、『LEQUIOS』などがリリースされたDA PUMPデビュー〜初期にあたる。

メンバーも時間をかけて練ってきた＜ROAD 2 DA 30th＞。これまでの道のりの中でも、2014年の全国イオンモールツアーから2018年「U.S.A.」の再ヒットなど、数々の苦境を乗り越えてきたDA PUMP。今回のツアー開催にあたりなぜこのコンセプトでの開催を決断したのか、現メンバーからコメントが到着した。

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◾️ISSA コメント

元４人のDA PUMPにリスペクトしてくれて入った現メンバーと30年という歴史を振り返ろうという事で、今回のツアーコンセプトを決めました！デビューして30年という道でファンの方達をはじめ関わってくれた全ての人に今年と来年はありがとうを伝えられる年にしたいです。今のメンバーで、DA PUMPとして苦楽を共に過ごして来た事、そして今年と来年は全ての時代のDA PUMPにリスペクトしたライブにしたい！

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◾️YORI コメント

30周年という節目を迎えるにあたって、歴史あるグループだからこそ、その歩みや軌跡をたどれるようなLIVEにしたい、という想いがありました。なので、当時まだ在籍していなかったメンバーも含めて、2005年までの楽曲で構成しよう、という方向性を共有できたんだと思います。97年に始まったグループの歴史があり、そして自分たちが加入してからも18年という時間を重ねてきました。たくさんの想いや歩みが繋がって今があるので、30周年に向けて、その積み重ねてきた時間や歴史を感じてもらえるようなLIVEにしたいと思っています。当時楽曲を聴いてくださっていた方や、LIVEを観てくださっていた方々に、ぜひたくさん足を運んでいただきたいです。きっと当時の記憶や想いがよみがえって、懐かしさや、エモさを感じてもらえるLIVEになるんじゃないかなと思っています。

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◾️TOMO コメント

僕たち自身も当時DA PUMPを聞いていて衝撃が凄くて、曲の力、ISSA君の歌唱力、パフォーマンス、、、全てがカッコよかったので僕らが受けた衝撃を沢山の皆様に感じてほしいと思いました！デビュー30周年、沢山の皆様とまだ見たことのない景色をみたいです！この何年かで少しでもDA PUMPの事が気になった方、、、一度LIVEに来て下さい♪

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◾️KIMI コメント

30年というグループの歴史の中で、一緒に歩んで来てくださったファンの皆様と振り返りながら、今現在進行形の6人のDA PUMPで最高の空間を作れたらと思いました。めちゃくちゃありがたい30周年ですが、この先もファンの皆様と歩んでいきたいので、まだまだ先の未来へ繋がる日々にしたいです。

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◾️U-YEAH コメント

当時のDA PUMPが好きだった人、いろいろな事情で離れてしまった人たちをもう一度”その気”にさせる「おかえりキャンペーン」のつもりで決断しました。30年歌い続け、踊り続けてきたISSAさんをもう一度大きなステージにたたせてあげたい！それが叶うならどんなことでもします！

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◾️KENZO コメント

DA PUMPデビュー30周年という歴史を記念したメモリアルツアーに決定しました。97年から創りあげてきたISSAさんを含め歴代メンバー、そして僕らが遺伝子を受け継いで18年。これ以上ないDA PUMPデビュー当時からの歴史を感じられるライブをおこないたいと思っております。30年間多くの方々に支えて頂き、その想いを繋げていきたいとメンバー全員の同じ志でステージで感謝を届けたいです。これまでの軌跡と歩み、そしてこれからの未来をファンの皆さんと一緒に作っていけたらなと思います。

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◾️全国ツアー＜LIVE DA PUMP 2026 ROAD 2 DA 30th＞

詳細：https://dapump.jp/news/detail.php?id=1133429 2026年

8月8日（土）【埼玉】戸田市文化会館（16:00開場/17:00開演）

8月29日（土）【千葉】市川市文化会館（16:00開場/17:00開演）

9月5日（土）【宮城】追加公演 東京エレクトロンホール宮城（16:00開場/17:00開演） 9月20日（日）【東京】J:COMホール八王子（16:00開場/17:00開演） 9月26日（土）【愛知】Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール（16:00開場/17:00開演） 10月14日（水）【東京】LINE CUBE SHIBUYA（17:30開場/18:30開演） 11月7日（土）【埼玉】追加公演 川口リリア・フカガワみらいホール（メインホール）（16:00開場/17:00開演）

11月29日（日）【大阪】オリックス劇場（16:00開場/17:00開演） ▼チケット料金

全席指定 9,900円（税込）

※最新のチケット情報はNEWSページにてご覧ください ▼公演に関するお問い合わせ

8月8日（土）埼玉・戸田市文化会館公演：クレリアン https://www.clelien.com

8月29日（土）千葉・市川市文化会館公演：KMミュージック 045-201-9999

9月5日（土）宮城・東京エレクトロンホール宮城公演：EDWARD LIVE 022-266-7555(平日11:00-15:00)

9月20日（日）東京・J:COMホール八王子公演：クレリアン https://www.clelien.com

9月26日（土）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール公演：キョードー東海 052-972-7466

10月14日（水）東京・LINE CUBE SHIBUYA公演：クレリアン https://www.clelien.com

11月7日（土）埼玉・川口リリア・フカガワみらいホール（メインホール）公演：クレリアン https://www.clelien.com

11月29日（日）大阪・オリックス劇場公演：SOGO OSAKA 06-6344-3326（平日14:00- 16:00）