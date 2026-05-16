Lienelが、6月3日に発売するメジャーデビューシングル「メロ・コレクション」のティザー映像を公開した。

シンガポールで契約書を探し求め様々なミッションをクリアしていくというアドベンチャー企画となっており、Lienelメンバーそれぞれの“メロシーン”も満載の映像になっているという。今回のティザー映像ではその一部が公開され、全貌はメジャーデビューシングル「メロ・コレクション」初回限定盤の映像コンテンツ「メジャーデビュー契約書をシンガポールに探しに行ってきました。」として収録される。

またLienelは、シングル「メロ・コレクション」のリリースイベントを各地で開催している。6月3日の発売日には、東京国際フォーラム ホールCにてスペシャルライブが開催されるので、各リリースイベントの詳細は公式HPをチェックしてほしい。

メジャーデビュー曲となる「メロ・コレクション」は、M!LK「イイじゃん」やAiScReam「愛♡スクリ〜ム！」などを手がけたHayato Yamamotoが作詞・作曲・編曲を担当している。「メロい」と思われたいのに気持ちが空回りしてしまう、そんな不器用で等身大の恋心を描いたポップソングになっているという。

初回限定盤

通常盤

カップリング曲には新曲2曲「ADDICTED」、「Sweet Sweet Sweet LOVE」を収録。商品形態は、初回限定盤、通常盤、さらに初回限定メンバーソロ盤となっている。映像コンテンツとして、デビューのためにシンガポールへメンバーが契約書を取りに行く海外渡航ミッションとして、初回限定盤のBlu-rayにメンバー全員でシンガポールを巡るアドベンチャー企画「メジャーデビュー契約書をシンガポールに探しに行ってきました。」が収録される。

◾️メジャーデビューシングル「メロ・コレクション」

2026年6月3日（水）リリース

リンクファイア：https://lnk.to/Lienel_majordebut_sg

特設サイト：https://lienel-majordebut-0603.com ▼形態・仕様

・初回限定盤（CD/Blu-ray）\3,300-（税込）UPCH-7835

スリーブケース仕様、ブックレット8P、グループトレカ（全3種からランダム1種封入） 初回限定盤 ・通常盤（CD）\1,650-（税込）UPCH-6052

ブックレット8P、ソロトレカ メロ嵐ver.（全6種から1種ランダム封入） 通常盤 ・初回限定メンバーソロ盤（芳賀柊斗 ver.）（CD）\1,650-（税込）UPCH-7836

ブックレット8P、芳賀柊斗ソロトレカ（全3種から1種ランダム封入） ・初回限定メンバーソロ盤（近藤駿太 ver.）（CD）\1,650-（税込）UPCH-7837

ブックレット8P、近藤駿太ソロトレカ（全3種から1種ランダム封入） ・初回限定メンバーソロ盤（高岡ミロ ver.）（CD）\1,650-（税込）UPCH-7838

ブックレット8P、高岡ミロソロトレカ（全3種から1種ランダム封入） ・初回限定メンバーソロ盤（森田璃空 ver.）（CD）\1,650-（税込）UPCH-7839

ブックレット8P、森田璃空ソロトレカ（全3種から1種ランダム封入） ・初回限定メンバーソロ盤（武田創世 ver.）（CD）\1,650-（税込）UPCH-7840

ブックレット8P、武田創世ソロトレカ（全3種から1種ランダム封入） ・初回限定メンバーソロ盤（高桑真之 ver.）（CD）\1,650-（税込）UPCH-7841

ブックレット8P、高桑真之ソロトレカ（全3種から1種ランダム封入） ※封入特典は初回生産分のみの封入となります

※封入特典の絵柄は形態ごとに異なります ▼CD収録内容 ※全形態共通

01 メロ・コレクション

02 ADDICTED

03 Sweet Sweet Sweet LOVE ▼Blu-ray収録内容 ※初回限定盤のみ

メジャーデビュー契約書をシンガポールに探しに行ってきました。

約35分の映像コンテンツ ▼メジャーデビューシングル「メロ・コレクション」リリースイベント開催中

※終了イベントは省略

5月16日（土）ミニライブ ＆ 特典会

埼玉県：エミテラス所沢2F TOKOROZAWA e-CUBE 5月17日（日）ミニライブ ＆ 特典会

埼玉県：イオンレイクタウンmori 1F木の広場 5月30日（土）ミニライブ ＆ 特典会

神奈川県：アリオ橋本 1F 屋外イベント広場 5月31日（日）ミニライブ ＆ 特典会

千葉県：イオンモール幕張新都心グランドモール1F グランドコート［屋内］ 6月2日（火）メジャーデビュー前夜祭 & 特典会

埼玉県：エミテラス所沢2F TOKOROZAWA e-CUBE

※ミニライブの実施はございません。

※詳細後日発表 6月3日（水）ミニライブ & 特典会

東京都：東京国際フォーラム ホールC 6月6日（土）ミニライブ & 特典会

東京都某所

※詳細後日発表 6月7日（日）ミニライブ & 特典会

埼玉県某所

※詳細後日発表 ▼ストアイベント・リリース記念スペシャル特典会

5月24日（日）HMV＆BOOKS NAMBAストアイベント

イベント内容：

・メジャーデビュー記念トーク＆抽選会＆ハイタッチ会

・個別お話＆お渡し会 7月11日（土）リリース記念スペシャル特典会

千葉県：幕張メッセ

・個別お話＆お渡し会

・個別お宛名入りジャケットサイン会

・個別メロコレ動画撮影会 ▼Lienel 5th Live Tour 2026「Osyan」終演後メンバー全員Meet&Greet開催決定

Lienel メジャーデビューシングル「メロ・コレクション」の発売を記念して、下記期間中に応募対象商品をご予約された方の中から抽選でLienel 5th Live Tour 2026「Osyan」終演後メンバー全員Meet&Greetへご招待いたします！ 詳細をご確認いただき、奮ってご応募ください！

詳細：https://lienel.jp/contents/1058824

◾️＜Lienel 5th Live Tour 2026「Osyan」＞

※終了日程は省略

神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール

2026年6月21日（日）開場17:00／開演18:00

詳細：https://lienel.jp/contents/1073755