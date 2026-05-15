日本サッカー協会は１５日、都内ホテルで会見を行い、６月１１日（日本時間１２日）に開幕する北中米Ｗ杯に臨む日本代表メンバー２６人を発表した。Ｗ杯は８大会連続８度目の出場。１６強入りした前回２０２２年カタール大会に続く２度目の指揮を執る森保一監督がメンバーを読み上げた。

３９歳の長友佑都（ＦＣ東京）が２０１０年の南アフリカ大会から日本代表史上最多となる５大会連続でＷ杯メンバーに選出。負傷を抱えている主将ＭＦ遠藤航（リバプール）は３大会連続でメンバー入りした。森保監督は最終決断が「午前１１時だった」と明かし、読み上げ終わると目に涙を浮かべた。

◆北中米W杯日本代表メンバー

▼ＧＫ

早川友基（鹿島）

大迫敬介（広島）

鈴木彩艶（パルマ）

▼ＤＦ

長友佑都（FC東京）

谷口彰悟（シントトロイデン）

板倉滉（アヤックス）

渡辺剛（フェイエノールト）

冨安健洋（アヤックス）

伊藤洋輝（バイエルン）

瀬古歩夢（ルアーブル）

菅原由勢（ブレーメン）

鈴木淳之介（コペンハーゲン）

▼ＭＦ／ＦＷ

遠藤航（リバプール）

伊東純也（ゲンク）

鎌田大地（クリスタルパレス）

小川航基（ＮＥＣ）

前田大然（セルティック）

堂安律（フランクフルト）

上田綺世（フェイエノールト）

田中碧（リーズ）

中村敬斗（Ｓランス）

佐野海舟（マインツ）

久保建英（Ｒソシエダード）

鈴木唯人（フライブルク）

塩貝健人（ウォルフスブルク）

後藤啓介（シントトロイデン）

会見は多くの報道陣が会場に詰めかける中、森保監督、日本協会の宮本恒靖会長、山本昌邦ナショナルチームダイレクターが登壇。森保監督は「今、日本が世界で勝つために最高の２６人を選ばせてもらった。選ばれなかった選手たちのことも含めて自分たちが挑める、思い切ってプレーする、Ｗ杯で勝つことと成長することチャレンジしてもらいたい」と話した。

代表チームは、昨年３月にアジア最終予選を史上最速の３試合を残して突破。同年１０月にはブラジルから歴史的初勝利を飾り、今年３月に行った英国遠征ではスコットランドに続き、強豪イングランドをアウェーで撃破した。本大会ではこれまで４度（２００２、１０、１８、２２年）の１６強が最高成績だが、今回、森保ジャパンは優勝を目標に掲げ、突き進む。

日本は３１日にアイスランドとＷ杯壮行試合（ＭＵＦＧ国立）を行い、メキシコ・モンテレイで事前合宿を実施。その後、米テネシー州ナッシュビルのベース合宿地へ移動し、６月１４日（日本時間１５日）の１次リーグＦ組初戦でオランダ戦（ダラス）へ備える。