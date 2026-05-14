Shop.1

【銀座一丁目】BITTERS END CLUB

「BITTERS END CLUB（びたーず えんど くらぶ）」は、東京メトロ銀座一丁目駅から徒歩約3分、東京メトロ銀座駅からは徒歩約8分のところにあるスコーン＆紅茶専門店です。内装のテーマは、1920年代のキャバレー。店内にいると銀座の喧騒が嘘のようで、静かにゆっくり過ごすことができます。

「プレーンのスコーンセット」2300円（対象のティー付き）

こちらのお店では、すべてのメニューに数種類から選べる紅茶がセットで付いてきます。オリジナルブレンドは、ベルガモットを使ったバニラやキャラメルのような甘い香りが特徴の「ジェントルマンズ・ドリーム」と、マリーゴールド、ローズ、フルーツを使った華やかな風味が特徴の「ナミキ・ラヴァー」の2種類。季節のパフェやスコーンなど、名物のスイーツによく合います。

「静かに過ごす」がコンセプトの1920年代の世界観のなかで過ごすひととき。「銀ブラ」後にゆっくりと過ごす休憩タイムに、ぜひ覚えておきたい場所です。

公式サイト：https://bittersendclub.com

■参考記事：【おとなのソロ部】静かに過ごすための銀座のティーサロン。1920年代の雰囲気を味わえる「BITTERS END CLUB」（配信日：2024.09.13）



Shop.2

【自由が丘】YOTSUBA TEA

「ムレスナティー」は陳列されていないものを含め、100種類以上のフレーバーが揃う

東急自由が丘駅から徒歩約4分。「YOTSUBA TEA（よつば てぃー）」は、100種類以上ものフレーバーティーを揃える紅茶専門店。扉を開けると、まず目に入ってくるのはずらりと並ぶカラフルなパッケージの紅茶！ これらはすべて、世界屈指の紅茶大国・スリランカ発のセイロンティーブランド「ムレスナティー」のもの。渋みや苦みが少なく、やわらかな風味が特徴です。

「ティーフリー」単品1300円はホットティーのみの提供。※混雑時は1時間45分の時間制

初めて訪れるなら、まずおさえておきたいメニューが「ティーフリー」。100種類以上揃えるムレスナティーのフレーバーのなかから、季節や気候に合わせてお店がセレクトした40〜50種類の紅茶がなんと飲み放題！ 約10分おきにスタッフの方が客席をまわり、よきタイミングを見計らって注いでくれます。1杯ごとに趣向の異なるフレーバーで、かつ、2杯目以降はティーカップの3分の1程度に少量ずつ注いでくれるので、無理なくいろいろなフレーバーティーを味わうことができます。

リラックス度抜群のロケーションで豊かな紅茶の香りに包まれながら、心ほどけるのんびりティータイムを過ごしてみませんか。

公式SNS：https://www.instagram.com/yotsuba_tea/

■参考記事：紅茶が飲み放題！自由が丘「YOTSUBA TEA」は100種類以上のフレーバーティーが揃う隠れ家カフェ（配信日：2024.04.14）



Shop.3

【日比谷】ル サロン ド ニナス 日比谷

「季節のアフタヌーンティーセット（ドリンク付）」4400円（注文は2名〜、日比谷店限定）

日比谷のランドマーク「東宝日比谷プロムナードビル」にある、フランスの老舗紅茶ブランド「ニナス」が手がける「ル サロン ド ニナス 日比谷（る さろん ど になす ひびや）」。

ヴェルサイユ宮殿を思わせるラグジュアリーな空間でいただけるのは、特別な紅茶たち。ユニークなフレーバードティーは、経験豊富なティーブレンダーが天然のアロマや花びら、フルーツピースなどを使って丹念に香り付けした茶葉で作られます。また、クラシックティーやロイヤルミルクティー、ティーソーダなど、「ニナス」の紅茶のおいしさをさまざまなスタイルで楽しめるのも魅力のひとつです。

「ニナス」のラグジュアリーラインである「ニナス マリー・アントワネット」シリーズも充実。ブランドを代表する「ニナス オリジナル マリー・アントワネット ティー」をはじめとした香り高い紅茶は、ラグジュアリーなロイヤル・ティータイムを過ごすのにぴったりです。

■ル サロン ド ニナス 日比谷（る さろん ど になす ひびや）

住所：東京都千代田区有楽町1-5-2 東宝日比谷プロムナードビル2F

TEL：03-3528-8222

営業時間：10〜21時

定休日：無休

公式サイト：https://www.les-deux.co.jp/nns/

■参考記事：老舗紅茶ブランド「ニナス」が「東宝日比谷プロムナードビル」にティーサロンをオープン！優雅なヴェルサイユ空間が誕生（配信日：2023.04.02）



左から「アールグレイ HOT」400円、「カラメルプリン」600円、「ブリュレプリン」600円

押上駅から徒歩5分ほどの場所に位置する「akim'p（あきんぷ）」。こちらのお店で楽しめる紅茶は、ティー専門店「Brew Tea Co.（ぶりゅーてぃーかんぱにー）」のもの。グリーンティー、イングリッシュブレックファースト、チャイ、アールグレイの4種類が用意されています。

とろっとしていてチーズケーキに近いプリンは、目を引くようにと四角いのが特徴です。リコッタチーズが入っているので、重すぎずあっさりとした味わい。舌ざわりがなめらかになるよう、4〜5回ほどこしているのもこだわりなのだとか。ドリンクのおすすめは「アールグレイ」。芳醇な香りと渋みのある味わいが特徴です。さっぱりとしているので、甘みのあるプリンによく合いますよ。

■akim'p（あきんぷ）

住所：東京都墨田区業平4-8-7 1F 1号

TEL：なし

営業時間：11〜18時（17時30分LO）

定休日：月曜

公式サイト：https://akimp.jimdosite.com

■参考記事：プリンと紅茶の専門店「akim’p」で味わうとろ〜りプリン＆紅茶（配信日：2024.01.08）



手前左から「りんごタルト」500円、「林檎ジャムのビクトリアケーキ」600円、奥左から「りんごジュース」400円、「アップルティーソーダ」550円

西武池袋線椎名町駅から徒歩約3分。静かな路地にある「林檎と紅茶と（りんごとこうちゃと）」は、その名のとおり、りんごと紅茶をふんだんに使ったメニューが人気のカフェ＆ベイクショップです。

アールグレイとりんごの絶妙な割合がおいしい「アップルティーソーダ」は、店主こだわりのドリンクのひとつ。紅茶の香りを感じながらソーダを飲むと、りんごのフレッシュな甘みが広がります。りんごをふんだんに使用した「りんごタルト」や、イギリスの伝統的なお菓子であるビクトリアケーキを「林檎と紅茶と」風にアレンジした「林檎ジャムのビクトリアケーキ」と合わせて、りんごをめいっぱい味わうのがお店のおすすめだそうですよ。

公式SNS：https://www.instagram.com/ringo.to_koucha.to/?hl=ja

■参考記事：西池袋の癒やし系カフェ「林檎と紅茶と」でこだわりのりんごスイーツとドリンクを（配信日：2022.11.02）



Shop.6

【日比谷】TEA ROOM KIKI 紅茶＆スコーン専門店 日比谷

「KIKI’s クリームティー」2260円

東京ミッドタウン日比谷の地下1階にある「TEA ROOM KIKI 紅茶＆スコーン専門店 日比谷（てぃー るーむ きき こうちゃあんどすこーんせんもんてん ひびや）」は、本格的なクリームティーが味わえる、イギリスの紅茶文化を伝えるティールーム。

代表メニューの「KIKI’s クリームティー」は、イギリスの家庭で作られているようなカントリー風のスコーンに、クロテッドクリームとラズベリージャムが添えられ、紅茶のティーフリーがセットになっています。

ティーフリーの紅茶は、渋みや苦みが少なく、風味や口当たりのよさが特徴のブランド「amsu tea（あむしゅ てぃー）」。スリランカ産の上質なセイロンを中心に、紅茶の風味と香りを最大限に引き出せるよう日本の水質と相性のよい茶葉を厳選しています。

ブラックティー、ハーブティー、フレーバーティーなど20種類ほどある茶葉から、スタッフのおすすめをランダムにいれるので、気になったものを注いでもらいましょう。

公式サイト：https://lworld.co.jp/kiki_hibiya/

■参考記事：「TEA ROOM KIKI 紅茶＆スコーン専門店 日比谷」で楽しむイギリス伝統のクリームティー（配信日：2022.06.12）



Shop.7

【代々木上原】MLESNA TEA代々木上原

「スコーン3個セット（ムレスナティーフリー付）」2350円

代々木上原駅から徒歩約2分、「MLESNA TEA 代々木上原（むれすな てぃー よよぎうえはら）」は、なんと100種類以上の紅茶を2時間制で何杯も楽しめるお店。

オーダーしたいのが「ムレスナティーフリー」1300円。100種類以上の紅茶から、そのときのおすすめをスタッフの方が提案してくれる2時間制の飲み放題のプランです。焼きたての「スコーン」も人気で、ざくざくとした食感と昔ながらのやさしい甘さが特徴。こちらは「ムレスナティーフリー」とのセットメニューです。

紅茶の世界にどっぷり浸ることのできる「MLESNA TEA 代々木上原」。紅茶好きの方はもちろん、そうでない方も紅茶の魅力を知るいい機会になるはず！

■MLESNA TEA 代々木上原（むれすな てぃー よよぎうえはら）

住所：東京都渋谷区大山町46-10 J'sビル代々木大山1F

TEL：03-6407-9150

営業時間：11〜19時

定休日：木曜

公式サイト：https://mlesnatea.jp

■参考記事：140種類以上の紅茶が飲み放題のカフェ！代々木上原「MLESNA TEA(ムレスナティー)」で究極のホットケーキとともに至福の時間を（配信日：2022.05.08）



Shop.8

【松原】TEA MAISON KoKoTTe

「バターとオリジナルティーソース」930円、「トップアップティー」1180円（セット価格580円）

東急世田谷線松原駅から徒歩約5分、「TEA MAISON KoKoTTe（てぃ めぞん ここっと）」は大阪の本格紅茶ブランド「amsu tea（あむしゅ てぃー）」がプロデュースする紅茶専門店です。

こだわりの紅茶は飲み放題！ 「トップアップティー」をオーダーすれば、約30種類のストレートティーをホットで好きなだけいただくことができちゃうんです。カップが空になったタイミングでスタッフの方が新しい紅茶を注ぎに来てくれます。「アムシュティー」の魅力を堪能できる一番人気のメニューなのだそう。なんと時間無制限のため、ゆっくりくつろぎたいときはぜひ足を運んでみてください。

定番の「セイロンティー」はもちろん、「スイートホワイトピーチ」や「いちごと白桃のフレーバーティー」など香りのよいフレーバーティーも多数揃えられていて、季節によって限定の茶葉がいただけることも。味の違いを楽しんで！

公式サイト：https://www.tm-kokotte.com

■参考記事：約30種類の紅茶が飲み放題のカフェ「ティ メゾン ココット」。紅茶に合うこだわり料理やスイーツも充実（配信日：2021.11.18）



Shop.9

【表参道】Brew Tea Co.

「イングリッシュ ブレックファースト」330円

東京メトロ表参道駅から徒歩約10分の骨董通り沿いのビル3階に店を構える「Brew Tea Co.（ぶりゅー てぃー かんぱにー）」。本国イギリスでは、王室御用達の大手スーパー「Waitrose（うぇいとろーず）」などで販売されるなど、広く知られているティーブランドです。高品質なホールリーフ（＝葉の形状が残るもの）を使用し、本当においしい一杯のために、茶葉のブレンドからパッキングにいたるまで一貫して自社で行うというこだわりで、紅茶好きをトリコにしています。

看板商品の「イングリッシュ ブレックファースト」は、ストレートで飲んでも強すぎずなめらか。コクのあるアッサムと、すっきりとしたセイロンの茶葉が絶妙にブレンドされていて、豊かな香りに驚きます。

ルーズリーフや缶入りティーなど各種商品は通販もできるので、チェックしてみてくださいね。

公式サイト：https://www.brewteacompany.jp

■参考記事：「Brew Tea Co.」in表参道でおいしい紅茶のある暮らし、始めてみない？イギリス発の新鋭ティー専門店が評判（配信日：2021.05.10）



Shop.10【北参道】Tea Stand 7

「Hot Tea」M650円

東京メトロ北参道駅から徒歩約1分。ピンクの看板が目印の「Tea Stand 7（てぃー すたんど なな）」は、“紅茶王子”なるオーナーが手がけるオリジナルブレンドのフレーバーティーのお店です。

紅茶王子が作るフレーバーティーは、「乙女の紅茶」と名付けられています。さまざまな年齢や職種の女性がどんなシーンで紅茶を飲んでいるかをイメージして、ストーリー仕立てでブレンドしたのが由来。各フレーバーには「Yuki」や「Tomomi」などそれぞれ女性の名前が付けられているので、つい自分の名前を探してしまいます！

そして、提供される商品すべてには、紅茶王子からの手書きのメッセージが。紅茶のブレンドは毎月変わるそうなので、通いたくなってしまいますね。

公式SNS：https://www.instagram.com/teastand7/

■参考記事：王子が作る「乙女の紅茶」。ピンクの世界観がかわいいティースタンド（配信日：2018.05.10）



Shop.11

【千駄ケ谷】Monmouth Tea

「Monmouth Tea」M480円、L520円

JR千駄ヶ谷駅から歩くことおよそ10分。行列が絶えない人気紅茶スタンド「Monmouth Tea（もんます てぃー）」は、ミルクティーの専門店です。大人気の看板商品「Monmouth Tea」は、ひと口飲むと、華やかで芳醇な茶葉の香りが口いっぱいに広がります。しっかりと甘いのに、なぜかすごくさわやかな味わい。

おいしさの秘密は、専門店ならではの茶葉やミルクに対するこだわりにあります。10種ものさまざまな種類を厳選し、いちばんおいしくいただける比率を研究してブレンドしている茶葉は、季節によって少しずつ味や香りが変わるため、年間を通して味がぶれないよう産地ごとに常に調整しているそう。

また、使用するミルクは濃厚な無糖の練乳「エバミルク」と普通のミルクを1対3の割合で割ったもの。これが、濃厚だけどくどくならない絶妙なバランスなんだそう。オリジナルブレンドの茶葉とも見事にマッチ！

ぜひホッとひと息つきに、「Monmouth Tea」に訪れてみてくださいね。

公式サイト：https://monmouth.jp

■参考記事：1度飲めばもうトリコ！茶葉5倍の香り高く濃厚な紅茶は飲んだ？（配信日：2018.11.10）



清澄白河駅から徒歩約2分。「紅茶専門店TEAPOND（こうちゃせんもんてんてぃーぽんど）」は、お店の雰囲気やパッケージのおしゃれさに加え、本格的な味や品質が紅茶ファンの心を掴んで離さない人気店です。

扱っている紅茶はおもに3種類。世界各国の茶園から取り寄せた、それぞれの茶園の味を混じり気なく味わえる“世界の紅茶”、茶葉そのものをフルーツや花、スパイスなどで香りづけした“フレーバーティー”、ドライフルーツとハーブやスパイスなどで作られたノンカフェインの“フルーツティー”です。

どれも紅茶を熟知したスタッフが「本当においしい紅茶を届けたい」という一心でこだわりをもって厳選したものばかりで、常に100種類以上を取り揃えているそう。これだけ種類があれば、自分好みの茶葉がきっと見つかるはず！

■紅茶専門店TEAPOND（こうちゃせんもんてんてぃーぽんど）

住所：東京都江東区白河1-1-11

TEL：03-3642-3337

営業時間：11〜19時

定休日：無休

公式サイト：https://teapond.jp

■参考記事：清澄白河であえての紅茶チョイスがしゃれてる！「紅茶専門店TEAPOND」（配信日：2018.09.29）



JR原宿駅から徒歩約5分、竹下通りの路地をひとつ入ったところにあるのが「ハラジュク201cafe（はらじゅくにーまるいちかふぇ）」です。コンセプトは「理想の一人暮らし」。靴を脱いで中に入ると、ベッドにソファー、ミラーなどおしゃれな家具が出迎えてくれます。まるで自分のお部屋に帰ってきたような気分に。

「原宿ティーラテアート」780円

「ハラジュク201cafe」は、実は紅茶の専門店。「Tea Stand 7」の紅茶王子が素材の選定からレシピ開発まで携わった、ここでしか飲めない至極の一杯を提供しています。

人気メニューのひとつ「ティーラテアート」は、ショコラとキャラメルをブレンドした「Mio」という茶葉を使用しています。そこに生クリームとクリームチーズのホイップをのせた本格的なティーラテ。さらに、希望の文字をチョコレートで書いてもらえるうれしいサービスも！

おしゃれな家具に囲まれて珍しい紅茶のメニューを堪能できる癒やしの空間。原宿で歩き疲れたらぜひ「ハラジュク201cafe」へ。

公式サイト：https://harajuku201cafe.com

■参考記事：原宿の真ん中にある理想のお部屋？ベッドでくつろげる紅茶専門店「ハラジュク201cafe」（配信日：2020.09.18）



Shop.14

【表参道】Salon de The JANAT Omotesando

「ラッキーキャッツ アフタヌーンティー」1名3300円、平日11〜16時・10名限定、1名から注文可、2時間制、1ドリンク付き、要予約（2日前まで電話にて）

東京メトロ表参道駅から徒歩約5分のところにあるティーサロン「Salon de The JANAT Omotesando（さろん ど て じゃんなっつ おもてさんどう）」は、1872年から続くフランスの紅茶ブランド「JANAT（じゃんなっつ）」の日本旗艦店。

「ラッキーキャッツ アフタヌーンティー」のドリンクは、専属のティーブレンダーが厳選した豊富なセレクションから１杯選べるので迷ってしまうほど。ティーリストには、「ベリー系の香り」「柑橘系の香り」「花の香り」「ミルクティーでもおすすめ」という4つのアイコンが表示されているので参考にしてみて。もちろん、スタッフさんに相談するのもおすすめです。ホットティーは、ポットで提供されキャンドルで温かさが持続。アイスティーはカラフェで提供され、たっぷりいただけます。

街の喧騒や忙しい日常から離れて、紅茶の香りに包まれてみませんか？

公式サイト：https://janatea.com/jp/tearoom/

■参考記事：【Salon de Thé JANAT Omotesando】平日限定のおひとりさまアフタヌーンティーで優雅なひとときを♡（配信日：2022.08.27）



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

●この記事は、『るるぶ＆more.』の過去に掲載した記事をもとに作成しています。

