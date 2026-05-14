寒河江市でことし2月、現金80万円を奪われたとうその被害を訴えて、警察の業務を妨害した罪に問われた消防職員の男の初公判が14日開かれ、検察側が拘禁刑1年を求刑し即日結審しました。



偽計業務妨害の罪に問われているのは、寒河江市柴橋の消防職員・佐藤光征被告（54）です。

寒河江市で2026年2月、佐藤被告は自宅前で包丁を持った2人組の男に脅され、現金80万円を奪われたとうその被害を訴えて警察の業務を妨害した罪に問われています。

14日の初公判で佐藤被告は、「職場に給与差し押さえの連絡があり80万円の借金を返済する必要があった」などと話しました。佐藤被告には当時、消費者金融や金融機関からおよそ500万円の借金があったということです。借金の原因についてはギャンブルだったと話しました。

裁判は14日結審し、検察は、「虚偽の通報をして警察官170人の業務を妨害し、近隣住民の恐怖をあおった」などとして、拘禁刑1年を求刑しました。

一方、弁護側は、「当初、被告は妻に連絡してもらうつもりであり警察の業務を妨害する意図なかった。また、被害程度も軽微」と主張し、執行猶予付きの判決を求めました。

判決は、6月3日に言い渡される予定です。