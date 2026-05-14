羽織るだけでこなれた雰囲気を演出。定番の【アマゾンエッセンシャルズ】長袖デニムシャツがAmazonで販売中！
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大人のカジュアルスタイルを格上げする【アマゾンエッセンシャルズ】の長袖デニムシャツがAmazonで販売中！
羽織るだけでこなれたカジュアルスタイルが完成する、味のある風合いが魅力の長袖デニムシャツ。ブランド独自のヘリテージウォッシュ加工により、柔らかく表情豊かな生地感を実現した。ウエスタンデザインを取り入れたシルエットは、チノパンやスウェットパンツとも相性が良く、幅広いコーディネートで活躍する一着である。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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肩まわりや背中上部のヨークが特徴的なウエスタンデザインを採用。胸元のフラップポケットがさりげないアクセントとなり、一枚で着ても様になる仕上がりだ。
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ソフトでありながら頑丈なタンブルコットンを使用しており、耐久性と着心地を両立。ご自宅の洗濯機で手軽に洗えるため、日常使いに最適な機能性を備えている。
ウエストまわりをすっきり見せるレギュラーフィットと、動きのあるシルエットを演出するカーブしたヘムラインが特徴。体型を問わずスマートに着こなせる。
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着脱がスムーズなスナップボタン仕様を採用。ブーツと合わせたクラシカルなスタイルから、リラクシーなパンツとの組み合わせまで、幅広い着こなしを楽しめる。
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