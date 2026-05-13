【獅子座】週間タロット占い《来週：2026年5月18日〜5月24日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年5月18日〜5月24日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年5月11日〜5月17日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面ではスピード重視でいきます』
｜総合運｜ ★★★★☆
小さな自己改革を沢山していけそうです。日常の些細なことでもいつもの手順に疑問を持ってみたり、好奇心で試してみたりすることがあるでしょう。仕事や公の場では周囲のみんなのことを案考えて前向きなのですが、行動のチョイスが独自のものになりそうです。不思議がられるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★★☆
中身の納得や完璧さより、急ぐことが多いでしょう。時間が掛かるようなプランはパスしていきます。相手はこちらを疑ってもそのことを探る暇がないでしょう。シングルの方は、常に不安定になりやすい人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手はこちらの程よい愛情の圧力が嬉しいようです。
｜時期｜
5月19日 手応え ／ 5月23日 気持ちが熱くなる
｜ラッキーアイテム｜
焼き野菜
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞