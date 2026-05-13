◇パ・リーグ 西武2ー1ソフトバンク（2026年5月13日 みずほペイペイD）

西武は13日、敵地みずほペイペイドームでソフトバンクと対戦し、カード連勝。4カード連続のカード勝ち越しで6連勝を飾り、貯金を今季最多の「5」に伸ばした。

打線は0―1とビハインドで迎えた3回、安打と四球で1死一、三塁のチャンスをつくると、カナリオの打席で相手投手・藤原の暴投の間に走者が還り同点。そのカナリオにも安打が出ると、西川が勝ち越しの犠飛を放った。

先発投手の高橋は2回に近藤に先制ソロを浴びたものの、その後は凡打の山を築き、ソフトバンク打線を抑え込んだ。8回には山川、代打・柳田を連続三振。9回には2死二、三塁のピンチを背負ったが、野村を空振り三振に斬り、1失点完投でリーグトップの5勝目。大きく吠えてガッツポーズを繰り出した。これで今季の対ソフトバンク4戦4勝と“キラー”ぶりを発揮している。

試合後のお立ち台では「疲れました（笑い）。でも最後まで集中できました」と充実の表情を見せた。

チームはソフトバンク戦は8勝3敗。この日試合のなかった首位・オリックスに2差と迫ってきた。