Nakamura Hakが、新曲「善と悪」を本日リリースし、MVを公開した。

本作は、テレ東系で現在放送中の宗教純愛サスペンスドラマ『るなしい』のオープニングテーマになっている。本ドラマは、カルト的な人気を誇る信者ビジネス漫画を実写化した美しくも残酷な作品だという。主人公を演じるのは、連続ドラマ初主演となる原菜乃華。るなの人生を大きく狂わすケンショーを窪塚愛流が、幼なじみのスバルを本島純政などの若手キャストが演じている。

©意志強ナツ子／講談社 ©「るなしい」製作委員会

そんなドラマを彩る「善と悪」は、歌と1本のアコースティックギターのみで収録された音源となっており、「加工」「修正」「編集」が一切なされていないことでも話題を呼んでいる1曲だ。ドラマの『愚かに生きざるを得ない人間の美しさを追う物語』というコンセプトからインスピレーションを得て、『善とされている側から悪を疑うのではなく、悪と見なされているだけかも知れない側から善とされているマジョリティという正義を疑え』という想いを込め、歌詞を描いたという。

公開されたMVは、ドラマのタイトルバック映像を基にモーションリリックをあしらったドラマバージョンになっているとのこと。

https://youtu.be/P9pGY67SdaY

なお、「善と悪」がボーナストラックとして収録された6曲入りの1st EP『白は夢』は、5月20日にCDのみでリリースされる。

◾️1st EP『白は夢』

2026年5月20日（水）リリース

購入：https://maximum10.lnk.to/NakamuraHak_001 CTCM-65136 / \1,650（税込）

※初回生産限定盤/封入特典：CD購入者は無料で入場できる全国ツアーの応募券（先着順）

▼収録内容

1.十七

2.白は夢

3.刃物と月

4.砂のお城

5.居無

6.善と悪 / テレ東系ドラマ「るなしい」オープニングテーマ（BONUS TRACK）

7.善と悪 - Drama ver.（BONUS TRACK）

◾️1stシングルCD「ただ美しい呪い」

2026年6月10日（水）リリース

購入：https://maximum10.lnk.to/NakamuraHak_001 CTCM-65137 / \1,320（税込）

※収録3曲すべて、TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」エンディングテーマ

▼収録内容 / 予定

1.ただ美しい呪い

2.夜に浮かぶ

3.光り

4.ただ美しい呪い - Anime ver.

5.夜に浮かぶ - Anime ver.

6.光り - Anime ver.

◾️ドラマ『るなしい』

原作：意志強ナツ子『るなしい』（講談社「小説現代」所載） ©意志強ナツ子／講談社 ©「るなしい」製作委員会 ▼出演：

原菜乃華（主演）/ 窪塚愛流、本島純政、影山優佳、滝澤エリカ、駒井蓮、島村龍乃介、加藤小夏、道上珠妃（ダウ90000）、正名僕蔵 / 根岸季衣 / 語り：松本まりか ▼放送日時・放送局：

テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送

2026年4月2日(木) スタート（毎週木曜 / 深夜24時30分〜25時00）

ＢＳテレ東

2026年4月5日(日) スタート（毎週日曜 / 深夜24時00分〜24時30分） ▼配信：

U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

（各話放送終了後から第１話から最新話まで見放題独占配信）

広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

TVer：https://tver.jp/series/sr4uh6omhf

テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/lunacy/

Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7 ▼WEB

HP：https://www.tv-tokyo.co.jp/lunacy/

X：https://x.com/lunacy_TX

Instagram：https://www.instagram.com/lunacy_TX/

YouTube：https://www.tiktok.com/@lunacy_TX