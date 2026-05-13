【蟹座】週間タロット占い《来週：2026年5月18日〜5月24日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年5月18日〜5月24日）の【蟹座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年5月11日〜5月17日｜総合運＆恋愛運TOP３
『自分の中で整理整頓していきます』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
これまでの自分の状況把握や状況整理をするでしょう。視界をクリアにして考えていくことで、これからの行動も選択も間違えたくない気持ちが強いです。仕事や公の場ではこれまで大事にしないといけないと思っていたものに疑問を感じます。優先順位を迷い始めるでしょう。
｜恋愛運｜ ★☆☆☆☆
相手がして欲しいことをわざと避けてしないうようです。でも、タイミング的に相手の方が有利な立場になることが多いので、ストレートに期待に応える方が良いでしょう。シングルの方は、困難を負けん気で乗り越える人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が自分も人生も変えたい気分です。
｜時期｜
5月18日 環境が変わる ／ 5月21日 真面目をアピールする
｜ラッキーアイテム｜
お気に入りの靴下
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞