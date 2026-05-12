【双子座】週間タロット占い《来週：2026年5月18日〜5月24日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年5月18日〜5月24日）の【双子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年5月11日〜5月17日｜総合運＆恋愛運TOP３
『関わる人を制限します』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
多くの人と関わって自分のペースを乱すわけにはいかないので、繋がる人を選りすぐっていくでしょう。仕事や公の場ではみんなと同じ活動にはならないようにしていきます。自分のセンスや存在を活かせるスタイルにしていくでしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
自分を傷付けてしまうような存在のものは、遠ざけたいし見たくもないです。離れるべき人と離れることは良いことですが、ライバルの存在には気をつけておきましょう。シングルの方は、簡単には他者を信じない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が気遣いでいつもより変な行動をとります。
｜時期｜
5月18日 考えが偏る ／ 5月23日 自由さを見せる
｜ラッキーアイテム｜
談笑
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞