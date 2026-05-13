NuBra新商品が登場♡夏でも快適な“エアリー”シリーズに注目

夏のおしゃれを快適に楽しみたい女性にうれしい新作が登場♡ヌーブラジャパンより、2026年5月14日（木）に「ヌーブラ・シームレスイージーフィット エアリー」が発売されます。これまで多くのユーザーが感じていた“ムレ”や“汗によるべたつき”に着目し、快適性を大幅にアップデート。軽やかな着け心地と、よりファッションに合わせやすくなった新カラーにも注目です。

ムレを軽減する新構造に注目

今回発売される「ヌーブラ・シームレスイージーフィット エアリー」は、汗による不快感を軽減するため、新たな吸汗構造を採用した最新モデルです。

ヌーブラ着用時は、汗がカップ内を重力方向に流れ、アンダーバスト付近にたまりやすいという課題がありました。そこで新商品では、乳房下部に“三日月形の吸汗ポケット”を配置。

汗をカップ外へ逃がす独自設計により、ムレやベタつきを抑えながら粘着力もキープできる仕様になっています。

さらに、さらっとした快適な着け心地が長時間続くため、暑い季節のドレススタイルや薄着コーデにもぴったり♪汗ばむ季節でも安心して着用できるのが魅力です。

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軽量化＆新カラーでさらに進化

2016年発売以来、人気シリーズとして支持されてきた「ヌーブラ・シームレスイージーフィット」は、今回さらに進化しました。

まず、従来モデルと比べて約15％の軽量化を実現。カップのフィット感がより高まり、“着けていることを忘れるような軽さ”を体感できます。

軽量ながらもしっかりバストを支えてくれるので、自然で美しいシルエットを演出♡

また、シリーズ初となるブラックカラーも新登場。これまでの定番カラー“モカ”に加え、ブラックが仲間入りしたことで、透け感のあるトップスやブラック系ファッションにも合わせやすくなりました。

商品概要をチェック♡

価格：6,985円（税込）

公式ストア各店にて販売予定となっており、販売開始時刻などは各店舗または販売ページにて確認できます。

サイズ：A～E(カラー：モカ／ブラック)

販売開始日：2026年5月14日（木）14時頃～

※ヌーブラショップ西銀座店は5月16日から販売開始

※販売開始時刻等は各店舗または販売ページをご確認ください。

夏のおしゃれをもっと快適に♡

暑い季節になると気になるムレやベタつき問題。

今回の「ヌーブラ・シームレスイージーフィット エアリー」は、そんな悩みに寄り添いながら、軽やかな着け心地と美しいバストラインを両立してくれる注目の新商品です♡

新色ブラックの登場でコーディネートの幅もさらに広がりそう。夏ファッションをもっと自由に楽しみたい方は、ぜひチェックしてみてください♪