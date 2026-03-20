FUNKY MONKEY BΛBY’Sといきものがかりが、2026年、デビュー20周年を迎える。この同期の2組がお互いの二十歳(ハタチ)を記念して6月20日および21日の2日間、東京ガーデンシアターにてツーマンライブ＜FUNKY MONKEY BΛBY’S × いきものがかり 20周年対バンライブ 〜あの日の約束ハタチまSHOW!!〜＞を開催する。同公演を前に、スペシャルコラボソング「奇跡じゃない」を6月3日に配信リリースすることが決定した。

両者が作詞・作曲に携わったコラボソング「奇跡じゃない」は、プライベートでも食事を共にする仲であるファンキー加藤と水野良樹が、数年前から温めてきたツーマンライブにあわせて企画したものだ。楽しいことばかりではなく、苦しいことや悔しいことも数々乗り越えながら、多くのリスナーの背中を押し続けてきたそれぞれの20年間の歩みと、お互いへの最大級のリスペクト、そして20年間応援し続けてくれているファンへの感謝の想いが込められた楽曲として届けられる。なお、今後解禁となる歌詞の中には2組ならではの”隠しワード”やお互いのアーティストとしての歴史を感じられる内容が盛り込まれているとのことだ。

アレンジを手掛けたのは、いきものがかりのデビュー曲「SAKURA」や、FUNKY MONKEY BABYSの代表曲「あとひとつ」など、2組にとって縁の深い島田昌典。キャッチーで前向きになれるメロディ、吉岡聖恵の伸びやかで芯のある歌声、FUNKY MONKEY BΛBY’Sの飾らない真っ直ぐな想いが詰まったラップパートなど、2組の真骨頂とも言えるエッセンスが凝縮された。

コラボソング「奇跡じゃない」は、5月16日オンエアのJFN系列いきものがかり冠ラジオ番組『いきものがかりの Radio meets』にてラジオ初オンエアされるほか、同日ジャケット写真も公開される予定だ。

■FUNKY MONKEY BΛBY’S × いきものがかり「奇跡じゃない」

2026年6月3日(水)配信開始

Pre-add/Pre-save：https://lnk.to/kisekijanai ●ラジオ初オンエア：5月16日(土)

番組：JFN系列「いきものがかりの Radio meets」

https://ikimonogakari.com/news/media/20260320-1

■＜FUNKY MONKEY BΛBY’S × いきものがかり 20周年対バンライブ 〜あの日の約束ハタチまSHOW!!〜＞

6月20日(土) 東京ガーデンシアター

open17:00 / start18:00

6月21日(日) 東京ガーデンシアター

open16:00 / start17:00

出演者：FUNKY MONKEY BΛBY’S、いきものがかり

特設サイト：https://www.funkymonkeybabys.com/feature/20th_twomanlive