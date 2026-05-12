元モー娘。メンバー、早起きして作った手作りベーグル2種公開「お店のクオリティ」「おしゃれな朝活」の声
【モデルプレス＝2026/05/12】元モーニング娘。の譜久村聖が5月12日、自身のInstagramを更新。手作りのベーグルを公開した。
【写真】29歳元モー娘。「見た目も美しい」米粉使ったヘルシーベーグル2種
譜久村は「早起きしてベーグル作った日 クレアに食べられそう」と記し、お皿に盛ったベーグルとそれを見ている愛犬の姿や焼く前のベーグルなどの写真を公開。アールグレイの茶葉が混ぜられたアールグレイ味とブルーベリー味の2種類となっており、「米粉の扱いが難しくてビックリ 何回か作って1／3米粉ならまぁまぁ成功？ベーグル完成」「最近パン作りしてる時間が幸せ〜」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「おしゃれな朝活」「見た目も美しい」「美味しそう」「お店のクオリティ」「米粉でヘルシー」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳元モー娘。「見た目も美しい」米粉使ったヘルシーベーグル2種
◆譜久村聖、早起きして作ったベーグル公開
譜久村は「早起きしてベーグル作った日 クレアに食べられそう」と記し、お皿に盛ったベーグルとそれを見ている愛犬の姿や焼く前のベーグルなどの写真を公開。アールグレイの茶葉が混ぜられたアールグレイ味とブルーベリー味の2種類となっており、「米粉の扱いが難しくてビックリ 何回か作って1／3米粉ならまぁまぁ成功？ベーグル完成」「最近パン作りしてる時間が幸せ〜」とつづっている。
◆譜久村聖の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「おしゃれな朝活」「見た目も美しい」「美味しそう」「お店のクオリティ」「米粉でヘルシー」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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