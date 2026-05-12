お笑いコンビ「カカロニ」の栗谷（36）が11日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。父について語った。

同番組は「特別企画 カカロニ栗谷 童貞芸人が1年後、父になる」として、栗谷に160日間密着したVTRを放送した。冒頭、栗谷がスタジオに登場し「子供が生まれました」と第1子の誕生をMCの千鳥・大悟らに報告。VTRでは昨年11月の結婚から半年に渡り栗谷に密着、婚姻届提出後の様子や、ウエディングフォト撮影の様子などが伝えられた。

また、高校1年生の時に両親が離婚し、そこから一人で育ててくれた父親・伸（すすむ）さんが末期のがんであることも告白。「2年ぐらい前にあと2、3年ぐらいって言われて。何とかその間に結婚と、子供を見せられてたらいいなと思ってたんでうれしいです」と目に涙を浮かべながら語った。

このVTRにスタジオのMC大悟も、目に涙を浮かべ「う〜ん、ちょっと違うかな、この番組とは」とおどけながらも「そうか。ワシらの知らんかったこともいろいろあるわけだ」と真摯にトーク。

「栗谷が何歳ぐらいから一緒に2人で？」と問いかけると、栗谷は「高校1年ぐらい」。大悟が「高校1年から栗谷の弁当お父ちゃんが1人で作りながら育ててくれたわけやね。で、そんな父ちゃんが末期で、まだ子供も見せてないし…その喜びもあったわけやな」と語りかけると、栗谷は大粒の涙を流し「彼女を作ろうと思ったのが、余命宣告を受けた時で。何にも親孝行できてないなと思って、結婚することとか孫を見せることが唯一できることかなと思って」と明かした。

栗谷は24年12月に初めて恋人ができたことを公表。その後、昨年12月30日放送のテレビ朝日「アメトーーーーーーーーーーーーク 年末6時間SP」で、同年11月22日にその女性と結婚したことを電撃発表した。

また、今年3月14日放送のテレビ東京「ゴッドタン」では、詐欺被害に遭い、1000万円の借金を負っていることを激白していた。