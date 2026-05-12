子どもがSNSで知り合った大人とやり取りしていたら、親として「止めさせないと」と思うもの。しかし、それがきっかけで親子関係が悪くなることもあるようで？ 今回は、中学生の娘さんと親子関係が悪くなってしまったという、あるお母さんのエピソードをご紹介します。

唯一、本音で話せる友達

「中学生の娘がSNSで成人男性と連絡をとっていました。娘は『学校や家に居場所がない』『唯一、本音で話せる友達なの』と言っていましたが、まともな成人男性が女子中学生と友達になるわけないでしょう……。どれだけ危険だと言っても『ママには関係ない』の一点張り。だけど、娘が相手に頼まれて自撮りを送っていることが発覚。このままだと要求がエスカレートすると思い、何としてでも止めなくてはと決意しました。

どうしても言うことを聞かないので、無理やりスマホを取り上げました。娘からは『プライバシーの侵害』だの『毒親』だの散々罵られました。それでも娘のためだと思っていましたが、スマホを取り上げてから、娘は不登校になりました……。

いつかは私の気持ちをわかってくれだろうと思い、どんな暴言にも耐えてきたけど……さすがに心が折れそうです。そういえば、娘が『学校や家に居場所がない』って言っていたけど、どういう意味だったんだろう。普通に友達はいるようだったし、私も夫も娘のことは大切に育ててきたのに……。

娘の話を聞かず、一方的に正義をふりかざした私にも問題があったのでしょう……。もう何を聞いても何も話してくれないし、対応を間違えたのだと思います……」（体験者：40代女性・主婦／回答時期：2026年3月）

▽ 子どものためを思ったら、そのまま連絡を取り合うことを放置するなんてできませんよね……。行動は間違っていなかったかもしれないけれど、もう少し娘さんの気持ちにも寄り添ったほうがよかったのかもしれません。いつか、お母さんの気持ちがわかるときが来ると思いますが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。