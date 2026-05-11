Snow Man目黒蓮、尊敬する先輩告白 高校時代のエピソード明らかに「テスト勉強を一緒にしたり」
【モデルプレス＝2026/05/11】Snow Manの目黒蓮が、5月10日放送のSixTONESの冠番組『Golden SixTONES』（日本テレビ系／毎週日曜よる9時〜）に出演。尊敬する先輩を明かした。
【写真】目黒蓮「数少ない尊敬する先輩」との共演ショット
この日、番組の冒頭でSixTONESのメンバーが「ジェシーと目黒がずっと仲が良い」と話を振ったことを受け、目黒は「お世話になっています」とジェシーに挨拶。しかし、その直後に上を見上げながら「あの、一緒に…」と考え込み、SixTONESメンバーから「本当か？」とツッコミが相次ぐ事態となった。
目黒は「高校生の時にジェシーくんとテスト勉強を一緒にしたりとか」と高校時代のジェシーとの交流を告白。また「変わらず昔のまま接してくださる、数少ない尊敬する先輩」とジェシーの人柄を絶賛した。するとジェシーは「もっともっと。そして？」とリアクション。目黒からさらにエピソードを引き出そうとするジェシーのボケにスタジオは笑いに包まれていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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【写真】目黒蓮「数少ない尊敬する先輩」との共演ショット
◆目黒蓮、ジェシーとの親密ぶりが明かされるもツッコミ相次ぐ
この日、番組の冒頭でSixTONESのメンバーが「ジェシーと目黒がずっと仲が良い」と話を振ったことを受け、目黒は「お世話になっています」とジェシーに挨拶。しかし、その直後に上を見上げながら「あの、一緒に…」と考え込み、SixTONESメンバーから「本当か？」とツッコミが相次ぐ事態となった。
◆目黒蓮、ジェシーとの高校時代の交流を告白
目黒は「高校生の時にジェシーくんとテスト勉強を一緒にしたりとか」と高校時代のジェシーとの交流を告白。また「変わらず昔のまま接してくださる、数少ない尊敬する先輩」とジェシーの人柄を絶賛した。するとジェシーは「もっともっと。そして？」とリアクション。目黒からさらにエピソードを引き出そうとするジェシーのボケにスタジオは笑いに包まれていた。（modelpress編集部）
／#GoldenSixTONES 放送中！！— Golden SixTONES 【公式】 (@GoldenSixTONES) May 10, 2026
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〈ゲスト〉
目黒蓮さん・高橋文哉さん・塩野瑛久さん・
渡邊圭祐さん・戸塚純貴さん・小手伸也さん
〈進行〉
藤森慎吾さん
〈コーナー〉
?シューチュートレイン
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