眉の簡単な描き方って？初心者にもおすすめの眉メイクガイド

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1. まずは眉の位置を決める

眉メイクをきれいに仕上げるために最も大切なのが、最初の「位置決め」です。ここを曖昧なまま描き始めると、左右差が出たりバランスが崩れたりしやすくなります。

基本となるのは、眉頭・眉山・眉尻の3つのポイント。眉頭は小鼻の延長線上、眉山は黒目の外側あたり、眉尻は小鼻と目尻を結んだ延長線上が目安です。

この3点を軽く意識するだけで、眉のバランスが取りやすくなりますよ！

初心者の方は、いきなり描くのではなく、ペンシルで軽く印をつけてからスタートするのがおすすめです。

ガイドを作ることで、描いている途中に迷うことが減り、仕上がりも安定しやすくなるんですよ。

2. 中央から描いて自然な形を作る

眉を描くとき、つい眉頭から描いてしまいがちですが、これは失敗しやすい描き方のひとつ。眉頭から描いてしまうと濃くなりやすく、顔の印象が重たく見えてしまう原因になります。

基本の順番は「眉中央→眉尻→眉頭」。まずは眉の中央部分から、パウダーやペンシルで足りない部分を埋めていきます。

次に眉尻を描き足します。眉尻はスッと抜けるように細めに仕上げることで、全体の印象が引き締まります。

最後に眉頭をふんわりぼかすように色をのせることで、自然なグラデーションが完成します。

この順番を意識するだけで、ぐっと垢抜けた眉に仕上がります。

3. 毛流れを整えて立体感を出す

眉メイクで意外と重要なのが「毛流れ」。ただ描くだけではなく、毛の流れを整えることで、より自然で立体的な眉に仕上がります。

まずスクリューブラシで眉全体をとかし、毛流れを整えます。眉頭は下から上へ立ち上げるように、中央から眉尻にかけては斜め外側へ流すように整えるのがポイントです。

眉毛に流れをつけてあげると、描いたラインがなじみやすくなり、仕上がりがぐっと自然に見えます！

余分なパウダーも落ちるため、濃くなりすぎるのを防ぐ効果もあります。眉を「整える」ことを意識すると、完成度が一気に上がります。

4. ぼかしと仕上げで「簡単に見えない眉」に

初心者の眉メイクでよくあるのが、「描いただけで終わってしまう」こと。これだとラインがくっきり残り、どこか不自然でメイク感の強い眉になってしまいます。

そこで大切なのが、最後のぼかしと仕上げです。まず、描いたあとにスクリューブラシで全体を軽くぼかします。特に眉頭はしっかりぼかすことで、ふんわりとした自然な印象になります。

眉頭が濃いと顔の中心が重たく見えてしまうため、ここはしっかりなじませるのがポイントです。

また、眉全体を同じ濃さで塗りつぶしてしまうのもNG。眉は「眉頭が薄く、中央から眉尻はやや濃く」のグラデーションが理想です。濃淡を意識するだけで、ぐっと立体感が生まれますよ！

仕上げに眉マスカラを使うのもおすすめ。毛の色をほんの少し明るく整えるだけで、顔全体の印象が柔らかくなります。

塗るときは一度毛流れに逆らうように塗り、そのあと毛流れに沿って整えると、ムラなく仕上がります。

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眉メイクは難しいと思われがちですが、基本の位置と描く順番、そして仕上げのひと手間を意識するだけで、ぐっと簡単にきれいに描けるようになります。どれも特別なテクニックは必要なく、明日のメイクからすぐに取り入れられるポイントばかりです。

眉メイクに苦手意識がある方は、ぜひ今回の方法を試してみてください。少しのコツで、毎朝のメイクがぐっとラクになりますよ。