ラ・リーガ 25/26の第35節 レアル・ソシエダードとベティスの試合が、5月10日04:00にレアレ・アレーナにて行われた。

レアル・ソシエダードは久保 建英（MF）、ミケル・オヤルサバル（FW）、オーリ・オスカールソン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するベティスはアブデ・エザルズリ（FW）、クチョ・エルナンデス（FW）、アントニ（FW）らが先発に名を連ねた。

39分に試合が動く。ベティスのセルジ・アルティミラ（MF）のアシストからアントニ（FW）がゴールを決めてベティスが先制。

ここで前半が終了。0-1とベティスがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半開始早々の47分ベティスが追加点。アブデ・エザルズリ（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

54分、レアル・ソシエダードは同時に2人を交代。久保 建英（MF）、カルロス・ソレル（MF）に代わりパブロ・マリン（MF）、ルカ・スチッチ（MF）がピッチに入る。

60分、ベティスが選手交代を行う。アントニ（FW）からロドリゴ・リケルメ（MF）に交代した。

69分、ベティスは同時に3人を交代。セルジ・アルティミラ（MF）、パブロ・フォルナルス（MF）、リカルド・ロドリゲス（DF）に代わりソフィアン・アムラバト（MF）、イスコ（MF）、エクトル・ベジェリン（DF）がピッチに入る。

77分、レアル・ソシエダードが選手交代を行う。アリツ・エルストンド（DF）からゴルカ・カレラ（FW）に交代した。

78分、ベティスが選手交代を行う。クチョ・エルナンデス（FW）からネルソン・デオッサ（MF）に交代した。

80分、レアル・ソシエダードのセルヒオ・ゴメス（FW）のアシストからオーリ・オスカールソン（FW）がゴールを決めて1-2と1点差に迫る。

さらに90+1分レアル・ソシエダードが同点に追いつく。ミケル・オヤルサバル（FW）がPKを決めて2-2。試合は振り出しに。

90+6分にベティスのアイトール・ルイバル（FW）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

ここで後半終了。2-2で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、2-2で引き分けという結果になった。

なお、レアル・ソシエダードに所属する久保 建英（MF）は先発し54分までプレーした。

2026-05-10 06:00:30 更新