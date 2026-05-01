プロ・リーグ 25/26の降格プレーオフ第6節 ラ・ルビエールとセルクル・ブリュージュの試合が、5月9日23:00にEASIアリーナにて行われた。

ラ・ルビエールはジェリー・アフリイェ（FW）、パプムサ・フォール（FW）、マジード・アシメル（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するセルクル・ブリュージュはウマル・ディアキテ（MF）、ダンテ・バンザイル（FW）、エリベルト・フラド（MF）らが先発に名を連ねた。

34分に試合が動く。セルクル・ブリュージュのダンテ・バンザイル（FW）のアシストからウマル・ディアキテ（MF）がゴールを決めてセルクル・ブリュージュが先制。

ここで前半が終了。0-1とセルクル・ブリュージュがリードしてハーフタイムを迎えた。

45分、ラ・ルビエールが選手交代を行う。ジョエル・イト（MF）からサミュエル・グレット（MF）に交代した。

46分、ラ・ルビエールが選手交代を行う。マジード・アシメル（MF）からbryan soumare（MF）に交代した。

51分ラ・ルビエールが同点に追いつく。ティエリ・ルトンダ（DF）のアシストからパプムサ・フォール（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに55分ラ・ルビエールが逆転。ジョルディ・リオンゴラ（MF）のアシストからワガネ・フェイ（DF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

60分、セルクル・ブリュージュは同時に3人を交代。Caicedo Royer（DF）、エマニュエル・カク（DF）、バリー・コナテ（DF）に代わりクリスティアン・ラビッチ（DF）、ゲアリー・マグネ（DF）、フラビオ・ナジーニョ（DF）がピッチに入る。

69分ラ・ルビエールが追加点。ジョルディ・リオンゴラ（MF）のアシストからパプムサ・フォール（FW）がヘディングシュートで3-1。さらにリードを広げる。

71分、セルクル・ブリュージュが選手交代を行う。ダンテ・バンザイル（FW）からオルワセウン・アデウミ（FW）に交代した。

77分ラ・ルビエールが追加点。ジョルディ・リオンゴラ（MF）がPKで4-1。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。4-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、ラ・ルビエールが4-1で勝利した。

なお、ラ・ルビエールは56分にワガネ・フェイ（DF）に、またセルクル・ブリュージュは56分にエリベルト・フラド（MF）、64分にゲアリー・マグネ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-10 01:10:47 更新