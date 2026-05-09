トヨタ自動車は、８日に発表した２０２７年３月期の連結業績見通しで、営業利益が前期比７６６２億円減の３兆円になるとした。

トランプ米政権の関税政策に加え、中東情勢の悪化が６７００億円の下押し要因となるとしている。事業構造の改革による「稼ぐ力」の強化が課題となる。（鞍馬進之介、村瀬駿太郎）

急速悪化

「３期連続の減益見通しとなることは、大変重く受け止めている」

トヨタの宮崎洋一副社長は、オンラインで開いた記者会見の冒頭で、事業環境の変化に対して短期的な対応にとどまり、事業構造の改革などに後れを取った反省を口にした。

トヨタを取り巻く環境は、足元で急速に悪化している。

中東情勢の悪化によるホルムズ海峡の事実上の封鎖で、国内で生産する中東向けの一部車種を３〜４月に約４万４０００台、海外の拠点でも１１月頃までに約３万８０００台を、それぞれ減産することが明らかになっている。さらに足元では、車の生産に欠かせないナフサ（粗製ガソリン）の輸入が滞り始めており、影響を完全に見通すのは難しいのが現状だ。

２７年３月期は、中東向けに輸出している年間５０万〜６０万台の約半分の生産が減る前提で試算し、台数減による影響は２７００億円、ナフサなどの資材価格高騰の影響は４０００億円、それぞれ営業利益を押し下げるとした。ただ、いずれも１年間を通じて影響が出た場合を想定しているため、情勢が早期に収束した場合は、公表した見通しから上振れする可能性は残る。

米国市場

２６年３月期に営業利益の減益要因として１兆３８００億円を計上した米国による関税政策の影響も、引き続き収益の重しとなる。

北米では２６年３月期の連結販売台数が８・５％増の２９３万台となり、決算で公表した主要な市場別の販売台数で最高の伸びとなった。ただ、ここ数年は、ハイブリッド車（ＨＶ）など電動化に向けた先行投資や関税の影響が大きく響いている。北米事業の営業利益は１９２５億円の赤字に転落した。

米国市場での販売は堅調に推移するとみているが、業績見通しでは、関税の影響を２６年３月期と同額で織り込んだ。負担軽減への取り組みを取引先と共に進めるほか、中長期的には現地調達化を拡大していく方針を示している。

収益構造転換

トヨタは、日本市場を中心に顧客の受注台数が積み上がっているため、市場の大きな変化にも対応できる余力があるとの認識を示す。一方、４月に就任した近健太社長は、厳しい外部環境の中でも安定した収益を上げられる構造に転換するかじ取り役が期待されている。

トヨタが重視する、売り上げと費用が等しくなる水準を示す「損益分岐台数」は、０８年に起きたリーマン・ショック直後の赤字決算だった時期に比べ、一時は３割以上低下したが、ここ数年は「上昇傾向に歯止めがかかっていない」（近氏）という。

付加価値向上につながらない無駄な作業を減らすことに加え、稼ぎ頭のＨＶの生産能力増強や、生産車種の削減、金融など販売収益以外の収益源の拡大などに取り組むことで、稼ぐ力の強化につなげる方針だ。近氏は、「多くの仲間が失敗を恐れず挑戦できるよう背中を押すのが役割だ」と力を込めた。