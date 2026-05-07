スズキ初のBEV、ちょっぴり未来的な雰囲気と

SUVらしいタフな味わいが共存

このところBEVのニューモデルラッシュだ。スズキ初のBEV、eビターラもその1台。取り回しに優れたサイズの、ハンサムなSUVスタイルの持ち主である。すべてインド工場で生産され日本をはじめ世界各国に販売されるグローバルモデルとなる。

商品コンセプトは「Emotional Versatile Cruiser」。EV専用に新開発したHEARTECT-eプラットフォームに、高効率なe Axleとリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載。ラインアップは、2WDのXとZ、そして4WD仕様のZの3グレード構成。X（399万3000円）は最高出力106kWのモーターと容量49kWhバッテリーを積み、一充電走行距離は433km。Z（448万8000円）は最高出力128kWでバッテリー容量は61kWh、走行距離は520km、Zの4WD（492万8000円）はそれぞれ135kW、61kWh、472kmとなる。今回はZの2WDと4WDをドライブした。

エクステリアは、デザイナーが「“ハイテク＆アドベンチャー”をテーマに、BEVの先進感と、冒険心を刺激する力強いたたずまいを融合した」と語るように、ちょっぴり未来的な雰囲気とSUVらしいタフな味わいが共存している。あらためて目にして、いかにも「売れそう」だと感じた。“ハイテク”というよりも“アドベンチャー”のイメージが強いが、存在感は抜群。ユーザーを惹きつける魅力がある。

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