BAKE CHEESE TARTのレモン新作♡初夏限定タルトで爽やか気分

初夏にぴったりの爽やかなスイーツを探しているなら、注目したいのがBAKE CHEESE TARTの新作♡瀬戸内レモンのすっきりとした酸味と、ココナッツの軽やかな甘さが重なり合うチーズタルトが登場しました。ひと口食べるだけで、気分までリフレッシュできそうな軽やかな味わいは、これからの季節にぴったり。今だけの限定スイーツをぜひチェックしてみて♪

瀬戸内レモンの爽やかな魅力

「焼きたてタルト レモンココナッツチーズ」は、瀬戸内産レモン（※）を使用した爽やかな味わいが魅力。

まろやかな酸味のレモンクリームが、軽やかなチーズムースと重なり、口に入れた瞬間にすっと広がる清涼感が印象的です。

厳選されたクリームチーズをブレンドしたオリジナルムースは、なめらかな口どけで後味もすっきり。甘さと酸味のバランスが絶妙で、暑くなる季節でも重たく感じにくい仕上がりになっています。

※使用しているレモン原材料のうち、瀬戸内産レモンの比率は90%です。

ココナッツが生む軽やかな食感

トッピングにはココナッツフレークを使用し、サクサクとした食感がアクセントに。噛むたびに広がるほんのり甘い風味が、レモンの爽やかさを引き立て、最後のひと口まで飽きずに楽しめます。

また、焼きたてで味わうのはもちろん、冷凍庫で冷やして“チーズタルトアイス風”にアレンジするのもおすすめ♪ひんやりとした口当たりが加わり、より一層夏らしいスイーツとして楽しめます。

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商品情報と販売詳細

「焼きたてタルト レモンココナッツチーズ」は、2026年5月15日（金）より全国の「BAKE CHEESE TART」および「BAKE the SHOP」にて販売開始。価格は1個351円（税込）です。

販売期間は2026年6月30日（火）までを予定していますが、数量限定のため、なくなり次第終了となります。気になる方は早めのチェックがおすすめです。

シンプルながらも季節感たっぷりの一品は、ちょっとしたご褒美や手土産にもぴったりです。

初夏にぴったりの爽やかスイーツ

レモンの爽やかさとココナッツの軽やかさが楽しめる、BAKE CHEESE TARTの期間限定タルト♡暑さが増してくるこれからの季節に、心地よく寄り添ってくれるスイーツです。

気分転換や自分へのご褒美に、ぜひこの時期だけの特別な味わいを楽しんでみてください♪