Aぇ! group、新曲「でこぼこライフ」第2弾ティザー公開 初主演映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!? 』主題歌
Aぇ! groupが、6月17日にリリースする4thシングル「でこぼこライフ」の第2弾ティザー映像を公開した。
【動画】Aぇ! group、新曲「でこぼこライフ」第2弾ティザー
本楽曲は、6月12日公開のグループ初主演映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!? 』の主題歌。今回のティザーでは、耳に残るキャッチーなメロディと印象的な振り付けの一部が明らかになった。第1弾ティザーから続く世界観をベースに、より華やかで躍動感のある映像へと進化しており、ミュージックビデオ本編への期待が高まる内容となっている。
またAぇ! groupは11日、「でこぼこライフ」に加え、これまでリリースした全44曲をサブスク解禁する。このほか、CDデビュー2周年を迎える15日19時30分より、YouTubeでの生配信を実施。さらに同日20時30分からは、「でこぼこライフ」のミュージックビデオがプレミア公開される予定となっている。
【動画】Aぇ! group、新曲「でこぼこライフ」第2弾ティザー
本楽曲は、6月12日公開のグループ初主演映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!? 』の主題歌。今回のティザーでは、耳に残るキャッチーなメロディと印象的な振り付けの一部が明らかになった。第1弾ティザーから続く世界観をベースに、より華やかで躍動感のある映像へと進化しており、ミュージックビデオ本編への期待が高まる内容となっている。
またAぇ! groupは11日、「でこぼこライフ」に加え、これまでリリースした全44曲をサブスク解禁する。このほか、CDデビュー2周年を迎える15日19時30分より、YouTubeでの生配信を実施。さらに同日20時30分からは、「でこぼこライフ」のミュージックビデオがプレミア公開される予定となっている。