会計10％オフはありがたい。和・カフェ「chawan」で初夏のスイーツをお得に楽しもう《最長6月3日まで》

ジョナサン公式Xアカウント（＠jona_official_）は、すかいらーくグループの和・カフェ「chawan（チャワン）」の店舗で使えるクーポンを公開しています。

最長2026年6月3日まで使えるクーポンを紹介します。一部のクーポンの有効期間は、5月31日までです。

瀬戸内レモンのスイーツが最大100円引き

目玉は「10％割引クーポン」です。利用料金から10％引きになります。1会計で1枚、6人まで利用できます。なお、他の金額割引券、％割引券とは併用できません。

ただし、以下の商品ごとのクーポンとは併用できます。

スイーツに使えるクーポンを紹介します。

●マスカルポーネクリームと瀬戸内レモンゼリーの爽やかパンケーキ

1099円→989円（110円引き）

●爽やか瀬戸内レモンゼリーパフェ

989円→879円（110円引き）

●爽やかレモンゼリーソフト

549円→494円（55円引き）

続いて、食事に使えるクーポンを紹介します。

●30品目バランスプレート

1759円→1649円

●金目鯛の焼き飯 茶漬けstyle＆選べる副菜

1759円→1649円

※5月31日まで

●秋田県産 稲庭うどん 冷やし豆乳担々麺＆選べる副菜

1649円→1539円

※5月31日まで

また、「セットドリンク」に使えるクーポンもあります。なお、平日17時までは利用できません。

●セットドリンク

329円→274円

●プレミアムセットドリンク

439円→384円

いずれのクーポンも店内飲食限定です。期間中は何度でも組み合わせて使えます。6月3日までの食事に活用して。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）