ヒルトン大阪×ムーミンが再登場♡夏限定スイーツビュッフェ開催

この夏、ヒルトン大阪に人気者ムーミンたちが再びやってきます♡2026年6月4日（木）から8月30日（日）まで、南の島でバカンスを楽しむ物語をテーマにした華やかなスイーツイベントを開催。2F「Folk Kitchen」ではトロピカル気分あふれるスイーツビュッフェ、1F「MYPLACE」ではリトルミイのアフタヌーンティーが楽しめます。夏らしいフルーツや鮮やかな世界観に心ときめく、期間限定の特別なひとときです。

ムーミンの世界観広がる夏ビュッフェ

2F「Folk Kitchen（フォルク キッチン）」では、サマースイーツビュッフェ～ムーミンのトロピカル・バカンス～を開催。

期間は2026年6月4日（木）～8月30日（日）の毎週木曜～日曜、時間は15:00～16:30の90分制です。料金は木・金5,800円、土・日・祝6,800円、8月13日～16日も6,800円。4歳～11歳は半額です。

注目メニューは、「パラソルの下のムーミンたち」「シーサイドムーミンケーキ」「ニョロニョロトロピカルオーシャン」など。

ココナッツ、マンゴー、ライチ、パイナップルなど夏らしい味わいをたっぷり使い、見た目も鮮やか。

さらに「スナフキンの帽子」「ムーミンパパのハットとステッキ」「ニョロニョロ舟にのる」など、キャラクターモチーフのプチケーキを含む約20種のスイーツが並びます。

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セイボリーも充実で満足度◎

甘いものだけでなく、食事系メニューも豊富なのが魅力。

ガーリックシュリンプとアボカドのバゲットサンドウィッチ、白身魚のフライ マンゴーサルサ添え、エビのレモンジェノベーゼコンキリエパスタ、ジャパニーズカレーなどが登場します。

ライブ感が楽しいアクションステーションでは、「コーン、アボカド、トマトサルサのエッグベネディクト」をシェフが出来立てで提供。

コーヒー・紅茶・ホットチョコレートなど約10種のドリンク付きで、ゆったり優雅な午後を過ごせます。

リトルミイのアフタヌーンティーも必見

1F「MYPLACE（マイプレイス）」カフェ＆バーでは、リトルミイのサマーアフタヌーンティーを同時開催。

期間は2026年6月4日（木）～8月30日（日）、毎日12:00～18:00まで数量限定で提供されます。料金は月～金5,900円、土・日・祝6,900円。

「赤い服の水まんじゅう」「リトルミイの白桃タルト」など、リトルミイを主役にした愛らしいスイーツが引き出しを開けるたびに登場。

コーヒー・紅茶付きで、追加300円で期間限定ドリンク1種もセット可能です。

この夏だけの特別な思い出を

ムーミン谷の仲間たちと南国バカンス気分を味わえる、ヒルトン大阪ならではの特別企画。かわいさ満点のスイーツに癒やされたい日も、友人とのおでかけを華やかに彩りたい日にもぴったりです♡

ビュッフェもアフタヌーンティーも期間限定なので、気になる方は早めの予約がおすすめ。夏のご褒美時間を、ムーミンたちと一緒に楽しんでみてはいかがでしょうか。