ディオール ル ボームが限定パッケージに♪春気分高まる3色発売

ディオールの人気マルチクリーム「ル ボーム」から、心ときめく数量限定デザインが登場します。2026年4月24日（金）より公式オンラインブティックで先行発売、5月1日（金）より全国発売。鮮やかなライラック、ピンク、コーラルの3色パッケージは、持っているだけで気分まで華やぎそう♡スキンケアとファッション性を兼ね備えた注目アイテムです。

限定3色パッケージに注目

価格：7,700円（税込価格）

今回登場する「ル ボーム」は、ディオールらしい洗練された世界観をまとった特別仕様。

パッケージには「Christian Dior」のロゴバンドと、ブランドを象徴するディオール オブリークのロゴモチーフをあしらい、上品でモダンな印象に仕上げられています。

カラーは全3種。やわらかく上品なライラック、フェミニンで華やかなピンク、明るくヘルシーな印象のコーラル。その日の気分やバッグ、ファッションに合わせて選びたくなる可愛さです♪

単なる保湿アイテムではなく、ポーチから取り出すたび気分が上がる“スキンケアアクセサリー”として楽しめます。

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ハンドからフェイスまで使える万能クリーム

ライラック

ピンク

コーラル

「ル ボーム」は、ディオールで高い人気を誇るマルチクリーム。濃密なうるおいで肌を守り、乾燥が気になる部分をしっかり保湿してくれます。

使用できるパーツは幅広く、ハンド、ネイル、リップ、フェイス、ボディまで対応。手元の乾燥対策はもちろん、指先のささくれケアや唇の保湿、ひじ・ひざなど乾燥しやすい部分にもおすすめです。

外出先でも使いやすい50mLサイズなので、バッグに忍ばせておけば季節の乾燥対策にも心強い存在。忙しい毎日でも、ひとつあるだけでマルチに活躍してくれます。

数量限定のため、気になるカラーは早めのチェックがおすすめです。

種類：全3種（ライラック／ピンク／コーラル）

容量：50mL

発売スケジュール：

2026年4月24日（金）公式オンラインブティック先行発売

2026年4月27日（月）ブティック先行発売

2026年5月1日（金）全国発売予定

自分へのご褒美にもギフトにも♡

見た目の美しさと実用性を兼ね備えたディオールの限定「ル ボーム」は、自分へのご褒美コスメとしてはもちろん、大切な人へのギフトにもぴったり。

毎日使うたびに気分が上がるアイテムは、何気ない日常を少し特別にしてくれます。お気に入りのカラーを選んで、ディオールならではの上質なうるおい時間を楽しんでみてはいかがでしょうか♡