ロサンゼルス・ドジャースは4月29日、公式Xを更新。「ウィメンズ・ナイト」として開催される一戦で、選手の妻らが選曲した登場曲を紹介した。

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この日の本拠地でのマリーンズ戦は「ウィメンズ・ナイト」として開催。ドジャース公式は、選手の妻や恋人がこの日のために登場曲を選んだことを紹介し、曲の一覧を公開した。

投手として先発登板する大谷翔平（31）は、真美子さんがアニメ「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズの「Canzoni Preferite」を選曲。さらに、打者としての登場曲には、特撮ドラマ「ウルトラマン」の「ウルトラセブンの歌99」を選んでいるが、この日は投手に専念して出場したため楽曲は使用されなかった。真美子さんの選曲が発表されると「センス良すぎる」「この選曲面白すぎるw」など、ネット上で話題になった。

さらに、登場曲の一覧には、佐々木朗希（24）の夫人がシンガーソングライターのあいみょんの「今夜このまま」を選曲したことも掲載された。



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真美子夫人の選曲について、ネット上では「選曲ありがとう真美子氏」「センス最高です！」「真美子さんの選曲って毎回良いねー」「真美子の選曲センス尖りすぎてるw」「真美子さんの選曲センス、まさに最高で鳥肌が立っちゃいました」「流石にセンス良すぎて熱いわw」「選曲センス素敵すぎて真美子さんのファンにもなりそう」「さすがの選曲真美子さん！」「ジョジョの入場曲カッコいい」「真美子さんの選曲好きすぎます」「打者に立たないのが残念だな」など、多くのコメントが寄せられた。