【射手座】週間タロット占い《来週：2026年5月4日〜5月10日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年5月4日〜5月10日）の【射手座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年4月27日〜5月3日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では環境を変化させていきましょう』
｜総合運｜ ★★★★☆
悩んでいる場合じゃないことばかりなので、様々なことにがむしゃらに向き合います。けれど客観視することも忘れないでいるでしょう。仕事や公の場では、いつもとは違う角度で周囲のことを見渡したり起こす行動を変えてみたりするでしょう。試すことによって現れる事実を見てみたいようです。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
相手のことをイマイチ信用できないのですが、それを訴えても何の解決にも繋がらないようです。強い心を持つか、機転を効かせた環境を作っていくしかないでしょう。シングルの方は、自分を変化させていくことが苦手な人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が大変そうなことを沢山抱えています。
｜時期｜
5月8日 誰かに甘えられる ／ 5月9日 妥協することがある
｜ラッキーアイテム｜
お気に入りの消しゴム
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞